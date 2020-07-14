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14.07.2020 18:11

Липецкие реки становятся чище

Экологическую реабилитацию липецкой реки Ягодная Ряса обсудили на выездном заседании комиссии по обеспечению общественного и муниципального контроля. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Экология". Общая протяженность работ составит 3,88 километра. Из них в этом году будет расчищено 2,27 километра, изъято 52,3 тысячи кубических метров грунта, а в целом - 87,3 тысячи кубических метра.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Представители управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, администрации района и города Чаплыгина, общественные наблюдатели в лице представителей "Всероссийского общества охраны природы", "Русского географического общества", Российского экологического общества, руководители подрядной организации и проектной организации, осуществляющей авторский надзор, отметили высокое качество выполнения работ и полное соблюдение сроков. На заседании прозвучало, что общественный экологический контроль - это важнейшее средство получения и оценки экологической информации, независимая проверка соответствия деятельности требованиям не только природоохранного законодательства, но и безопасности и защите населения и территорий.

Фото: Администрация Липецкой области
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Работам в рамках нацпроекта особое внимание уделяет глава региона Игорь Артамонов. Он называет водные ресурсы области одним из ее преимуществ по сравнению с другими областями Центрального Черноземья.

- Сохранение уникальных водных объектов является одной из главных задач, предусмотренных национальным проектом "Экология", который определяет экологическую стратегию Липецкой области, - подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Глава региона напоминает, что в нынешнем году в рамках регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" будет завершена экологическая реабилитация не только реки Ягодная Ряса, но и реки Воронеж от Троицкого моста до устья реки Двуречка. В будущем году, при условии финансирования, планируется расчистка рек Быстрая Сосна и Красивая Меча.

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