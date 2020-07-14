Мошенники в Москве продавали поддельные косметологические препараты

Новости

В Курганской области более тридцати человек отравились шаурмой 12:04
Гражданин Таджикистана арестован в Ростове за попытку теракта 12:03
Ведущий "Разрушителей легенд" Грант Имахара умер на 50-м году жизни 11:57
ЕС введет санкции против Турции из-за изыскательных работ в Средиземноморье 11:34
Старый Volvo S80 оказался опасным для детей 11:30
Пропавшая звезда сериала "Хор" Ная Ривера найдена мертвой 11:28
Ижевчанин заснял самую яркую за последние несколько лет комету 11:27
Газопровод "Северный поток" остановлен на ежегодное техобслуживание 11:21
Страны ЕАЭС готовы совместно реализовать космический проект 11:20
В США проведут первую за 17 лет смертную казнь на федеральном уровне 11:16
В Москве в добровольческой акции приняли участие более 21 тысячи волонтеров 11:11
Nissan показала новый бэби-кроссовер 11:05
Две недели количество новых случаев COVID-19 в Москве держится на низком уровне 11:02
В Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада 10:55
Путин поздравил ВГТРК с 30-летием 10:54
"Славянский базар в Витебске" станет самым масштабным уличным фестивалем в Европе 10:54
СМИ: Компания JCDecaux продала свою долю в Russ Outdoor 10:49
Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии 10:42
На Камчатке завершилось извержение вулкана Ключевского 10:40
На востоке Крыма сняли смерч у побережья 10:40
Группа миллионеров призвала повысить налоги для олигархов из-за пандемии 10:40
В Крыму назвали имитацией создание Киевом "платформы деоккупации" 10:36
Lada Granta попала под отзыв из-за проблем со сваркой 10:33
Впервые удалось поймать в фотоловушку семейство редчайшего подвида горилл 10:32
Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
14.07.2020 11:27
Рубрика: Происшествия

Мошенники в Москве продавали поддельные косметологические препараты

Текст: Михаил Фалалеев
Препараты для косметологии, способные не улучшить внешность, а навредить человеку, изготавливались и продавались в Москве.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники изготавливали лекарства под брендом иностранной компании. На собственном производстве, расположенном на территории Москвы, они кустарным способом делали различные виды лекарственных средств, содержащих гиалуроновую кислоту, для подкожных инъекций. С помощью сторонних организаций они заказывали стеклянные флаконы и этикетки, содержащие реквизиты иностранного бренда.

В Петербурге раскрыли лабораторию по производству поддельных анаболиков

Мошенники реализовывали свою продукцию через специально организованную оптовую косметическую компанию, кроме того, активно рекламировали свой товар в интернете.

Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве задержали пять человек - жителей столицы в возрасте от 53 до 76 лет. Все они имеют медицинское образование.

В Приангарье изъяли 25 тонн поддельного спирта

При обысках в жилищах участников группы и помещении подпольного производства изъяты препараты, предназначенные для кустарного изготовления лекарственного средства. Были обнаружены предметы и документы, отражающие сведения о каналах сбыта контрафакта.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238.1 УК РФ. В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении пятого фигуранта - в виде домашнего ареста.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео

Главное сегодня

Трое военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса в Сирии
Косачев: Присутствие Египта в Ливии уравновесит активность Турции
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Песков прокомментировал петицию миллионеров о налогах на богатство
Россияне назвали три главных признака работы мечты
Верховный суд разъяснил порядок возмещения ущерба при ДТП
Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске