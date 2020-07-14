Мошенники в Москве продавали поддельные косметологические препараты

Препараты для косметологии, способные не улучшить внешность, а навредить человеку, изготавливались и продавались в Москве.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники изготавливали лекарства под брендом иностранной компании. На собственном производстве, расположенном на территории Москвы, они кустарным способом делали различные виды лекарственных средств, содержащих гиалуроновую кислоту, для подкожных инъекций. С помощью сторонних организаций они заказывали стеклянные флаконы и этикетки, содержащие реквизиты иностранного бренда.

Мошенники реализовывали свою продукцию через специально организованную оптовую косметическую компанию, кроме того, активно рекламировали свой товар в интернете.

Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве задержали пять человек - жителей столицы в возрасте от 53 до 76 лет. Все они имеют медицинское образование.

При обысках в жилищах участников группы и помещении подпольного производства изъяты препараты, предназначенные для кустарного изготовления лекарственного средства. Были обнаружены предметы и документы, отражающие сведения о каналах сбыта контрафакта.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238.1 УК РФ. В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении пятого фигуранта - в виде домашнего ареста.