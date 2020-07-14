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14.07.2020 22:35
Рубрика: Экономика

Бизнес-арифметика

Начался новый этап приема заявок на субсидии для предпринимателей
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 153(8207)
В столице стартовал новый этап приема заявок от малых и средних предприятий на получение субсидий и грантов. Благодаря им столичные бизнесмены могут вернуть часть денег, потраченных на обучение сотрудников, экспорт товаров, участие в выставках и многое другое. Заявки будут принимать до конца августа.

"По нашим данным, 3,8 тысячи компаний уже готовят документы для подачи и еще около 800 - знакомятся с условиями получения субсидий. С этими предпринимателями уже работают наши специалисты. Мы ожидаем, что итоговое число заявок будет значительно больше", - рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

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Предпринимателей, которые могут рассчитывать на субсидии и гранты, к новой заявочной кампании стало больше. Теперь на поддержку, к примеру, претендуют компании, реализующие подакцизные товары - прежде всего это кафе и рестораны, торгующие алкоголем. Раньше они были лишены права на субсидии, однако пострадали от пандемии не меньше остальных. Кроме того, заявки могут подать и те, кого ранее исключили из реестра малого и среднего предпринимательства из-за непредоставления отчетности в налоговую службу. До 30 июня они могли восстановить статус.

Фурсин добавляет, что и по другим видам субсидий произошли изменения, расширяющие список претендентов. "К новому этапу приема заявок мы увеличили число выставок, за участие в которых город компенсирует расходы. Теперь их 549 - по просьбам предпринимателей добавили 141 новое мероприятие. Также расширены возможности для получения компенсации комиссии маркетплейсов и сервисов доставки еды за размещение на них продукции. Утвержденный перечень площадок увеличен более чем вдвое: теперь в нем 34 позиции", - перечисляет он.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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По первому этапу заявочной кампании одобрены уже 380 заявок на общую сумму более 562 млн рублей. Много заявок приходит от компаний, которые хотят возместить часть расходов на экспорт товаров, затраты на франшизы и обучение сотрудников, участие в выставках и покупку оборудования. В каждом случае действуют свои правила предоставления возмещений.

Взять, к примеру, франчайзи - это компании, которые открываются под вывеской известных брендов и платят им регулярные отчисления. Они могут вернуть часть денег, потраченных на покупку оборудования. За отечественную технику город готов вернуть 35% ее стоимости без учета НДС, а за импортную - 25%. Кроме того, можно вернуть часть коммунальных платежей, паушальных взносов, процентов по кредитам.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Александр Мелешенко
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