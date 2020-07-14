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14.07.2020 10:08
Рубрика: Экономика

Названа стоимость самой дешевой съемной однушки в Москве

Текст: Ирина Рыбникова

Нижний ценовой порог для аренды однокомнатных квартир в Москве с марта текущего года не поднимается выше 20 тысяч рублей. Такие данные приводит в своём исследовании агентство "Инком-Недвижимость".

Фото: iStock
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Сейчас, например, за 20 тысяч рублей в месяц можно снять однушку с обстановкой и бытовой техникой в районе Гольяново в Восточном округе столицы, недалеко от станции метро "Щелковская". Квартира в хорошем состоянии находится на втором этаже панельного дома. Общая площадь составляет 33 квадратных метра, кухня - 6 метров. Что немаловажно, квартира сдаётся без депозита.

За 21 тысячу рублей можно снять однушку общей площадью 32 квадрата на шоссе Энтузиастов. До метро придется добираться на транспорте, но зато жилье располагается на втором этаже кирпичной старинки. Как и в первом случае, в квартире есть все необходимое для жизни.

А в пяти минутах ходьбы от метро "Жулебино", что находится в Юго-Восточном округе Москвы, сдается однокомнатная квартира на третьем этаже панельного 12-этажного дома. Общая площадь сдаваемой недвижимости составляет 40 квадратных метров, кухня довольно просторная - 10 квадратов, в квартире сделан косметический ремонт. Стоимость найма - 22 тысячи рублей.

По данным аналитиков агентства, пандемия коронавируса внесла коррективы в стоимость столичного арендного жилья. Так, в период с сентября 2019-го по март 2020-го однокомнатной квартиры, сдающейся дешевле 23-24 тысяч рублей в Москве было практически не найти. Все имеющиеся варианты были чуть дороже и располагались не в шаговой доступности от метро.

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