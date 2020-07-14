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14.07.2020 22:30
Рубрика: Власть

Взялись за старое

Одобрен проект реконструкции Бадаевского пивзавода
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 153(8207)
Проект реконструкции Бадаевского пивзавода получил одобрение московских властей. Как сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, исторические здания будут отреставрированы, а за ними инвесторы возведут "парящие дома".
Сохранение архитектурного облика завода было главным условием при создании проекта. Фото: Пресс-служба Москомархитектуры Сохранение архитектурного облика завода было главным условием при создании проекта. Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Сохранение архитектурного облика завода было главным условием при создании проекта. Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

В 1875-м, когда Дорогомилово еще не знало элитных домов, "мерседесов" и земельных споров, на этом месте был пустырь. Купец Гивартовский приобрел его под пивзавод. И возвели не какие-нибудь унылые цеха, а архшедевр по образцу Мюнхенского пивоваренного завода. В мирное время тут варили пиво, безалкогольные напитки, в Первую мировую - взрывчатку и красители, в советское время - снова пиво. В 2006-м, как и многие другие предприятия, Бадаевский завод остановился. К тому моменту сохранились не все здания-памятники в его ансамбле. Одно из них обветшало настолько, что было разрушено и заменено другим. А в двухтысячные, когда завода не стало, часть помещений сдавалась в аренду под рестораны, во внутреннем дворе была парковка. Компания Capital Group купила эту территорию под новый инвестпроект, который сразу же оказался под пристальным вниманием "Архнадзора", да и вообще всего местного населения.

Доминантой проекта стали "парящие дома" - многофункциональный жилой комплекс, который возвысится над землей на 35 метров за счет колонн

По заказу инвесторов проект разработало швейцарское архбюро Herzog & de Meuron, лауреат Притцкеровской премии. Доминантой проекта стали "парящие дома" - многофункциональный жилой комплекс, который возвысится над землей на 35 метров за счет колонн. Именно это возмутило критиков концепции. Хотя этот комплекс действительно встанет за территорией памятника, визуально он будет оттеснять Бадаевские корпуса, отмечали несогласные. У Capital Group иной взгляд: ведь инвестор на собственные средства взялся восстановить значительную часть ансамбля, а именно - утраченное еще в советское время здание. Чтобы воссоздать его, пришлось поднимать старые чертежи, привлекать именитых проектировщиков. При этом Формально заводской корпус не носит охранного статуса, но зато визуально дополнит эффект красной ленты: этот эпитет будет понятен, если посмотреть на пивзавод с теплохода на Москве-реке. А что касается дома на колоннах, то его специалисты называют одним из самых изысканных архитектурных решений в жилищном строительстве. Колонны не смотрятся массивно, за счет них значительно расширяется пространство.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Основным итогом глобальной реконструкции промзоны будет общедоступный парк на 4 га, на две трети все пространство заполнят деревья. Судя по рендерам инвестора, москвичи получат одну из лучших открытых зон отдыха во всем городе. Здесь будет и променад, и благоустроенная набережная с зелеными уголками, и лужайки, даже подобие амфитеатра - такую концепцию мы уже сейчас видим, например, на Лубянке рядом со зданием Политехнического музея.

В Москомархитектуре полагают, что таким образом получится гармоничная связка набережной Москвы-реки и Кутузовского проспекта. И парк этот будет самым большим в престижном Дорогомилово. С высокой оценкой столичных архитекторов согласилось международное сообщество: в 2019-м проект получил три награды World Architecture Festival 2019, этот конкурс еще называют архитектурным "Оскаром". Московские проекты там ни разу не побеждали. А реконструкцию Бадаевского завода признали удачным решением, позволяющим объединить новое строительство, реставрацию старинных зданий и создание новых общественных пространств. Теперь, когда инвестор получил свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения, можно приступать к работам. Когда они начнутся, Capital Group сообщит позднее.

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