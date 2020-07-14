Пять экскурсионных маршрутов по своему району, разработанных москвичами

Открывать для себя новые города, пожалуй, интереснее всего в компании местных жителей. Лучшего экскурсовода не найти. Вот и на Москву "РГ - Неделя" предлагает взглянуть глазами ее жителей - финалистов первого конкурса "Стань гидом своего района".

Формат не важен

Организаторы конкурса просили москвичей придумать свои маршруты. Фантазию людей одним форматом не ограничивали. Экскурсия могла быть пешей, беговой, автобусной или велосипедной. Участники предложили прогуляться по районам, в которых родились, провели детство или живут сейчас. Лучшими признаны 35 маршрутов, сообщили в департаменте культурного наследия. Корреспондент "РГ" отобрал пять из них - они помогут узнать столицу с необычного ракурса.

Улица без дома

Неспешно прогуляться по району Преображенское - от станции метро "Преображенская площадь" до "Электрозаводской", зовет Андрей Клюев. Москвичи и туристы, отмечает он, сюда захаживают редко: не так много торговых центров, модных общественных пространств и транспортных узлов. А как же местные и офисные рабочие? Те обычно пробегают от двери до двери, погруженные в дела и заботы, говорит Андрей. Он предлагает раскрыть по-новому уголок Москвы между Яузой и бывшим Камер-Коллежским валом.

"Впервые попав в этот район, честно говоря, был очарован его нецентральным уютом, отсутствием привычного для Москвы набора торговых и деловых помещений, - рассказал Клюев. - Многие годы, приезжая сюда каждый день на работу, мечтал дождаться обеденного времени, чтобы обыскать еще один его уголок. И, собрав достаточно литературных, архивных и личных материалов, смог разработать извилистый (хотя и не слишком) маршрут".

Андрей обещает показать деревянный особняк купца Носова, деревянную будку железнодорожного служащего и постройки Никольского единоверческого монастыря, конструктивистский рабочий поселок и типовую застройку окраин Москвы до 1917 года. Еще он раскроет секрет улицы, на которой нет ни одного дома, и расскажет, почему этот район можно назвать предком Петербурга, как развлекались местные жители 100 и 50 лет назад и что скрывается за парадными фасадами сталинских домов.

Мост времен

Вера Барвинская приглашает за два с половиной часа прочувствовать атмосферу двух районов Москвы: Коптево и Покровское-Стрешнево. Год назад она опубликовала на своей странице в Instagram серию постов о достопримечательностях, которые можно найти в своем районе в часе ходьбы. Говорит, рассмотреть успела не все и теперь вместе с другими москвичами готова пройтись по закоулкам истории. Стартовать Вера предлагает от железнодорожного моста через станцию МЦД-2 Красный Балтиец. Это символично: переход, по ее мнению, будто соединяет настоящее и прошлое нескольких районов города. В нескольких шагах отсюда, например, можно увидеть паровозное депо "Подмосковная". Сейчас это целый музейно-производственный комплекс: экспозиция совмещена с помещениями, где ремонтируют действующие паровозы. Квартируют там и несколько исторических зданий, построенных в стиле "модерн". Главный экспонат - железнодорожный вокзал, в котором жизнь остановилась в начале XX века. Касса, зал ожидания, буфет - все в духе того времени. Вернуться в дореволюционную Россию можно и на улице, где выставлен макет первого русского паровоза. А недалеко от комплекса, на улице Волкова, "прячется" заброшенное здание вокзала.

Скачайте квест через портал "Узнай Москву" и разгадайте тайны района, в котором расположен Петровский путевой дворец. Фото: Аркадий Колыбалов

Еще один привет из прошлого ждет у станции Покровское-Стрешнево - через одну станцию на электричке от Красного Балтийца. Здесь сохранились развалины старых построек и бараков для станционных рабочих. Следующий пункт - бывшая дворянская усадьба, у которой установлен обелиск. Похожее сооружение, возведенное в честь 300-летия Дома Романовых, есть в Александровском саду. Обелиск в Покровском-Стрешневе тоже посвящен этой дате. Поговаривают, будто его венчала статуя собаки - это животное было символом рода Стрешневых.

Финальная же точка маршрута - родник со сказочным именем "Царевна-Лебедь". Его называют едва ли не единственным в городе с кристально чистой водой.

Квест в Сокольниках

Экскурсию с элементами квеста по Сокольникам разработала Галина Ермолаева. По задумке, участники отправляются в "умную" прогулку с гидом, попутно разыскивая ответы на пятнадцать вопросов. Пеший мини-круиз по району начинается у станции метро "Сокольники". Она одна из первых "ласточек" столичной подземки - ее открыли еще в 1935 году. Рядом еще один уникальный памятник архитектуры - пожарная каланча XIX века. Кстати, в ней по-прежнему расположена действующая пожарная часть. Это единственная каланча в городе, которая используется по своему прямому назначению.

Во время прогулки Галина расскажет и о каланче, и о метро, и, конечно, о парке, без которого трудно представить нынешний район. В эти места на соколиную охоту любили приезжать императоры Петр I и Александр I. Сегодня об этом напоминает только название.





По следам трамвая

Татьяна Чернова предпочла изучать историю города не пешком, потому разработала велосипедную экскурсию по Беговому району. Приглашает прокатиться по маршруту первого в Москве электрического трамвая: от Тверской заставы до Петровского путевого дворца. Путь длиной чуть больше трех километров и с семью остановками, по ее расчетам, займет примерно два часа.

Победителям конкурса помогут доработать свои маршруты

Экскурсионный маршрут проходит через Белорусский вокзал, Тверской путепровод, мимо бывшей табачной фабрики "Ява", дома Беллика, дворца спорта "Крылья Советов", ДК им. Чкалова, гостиницы "Советская" и легендарного стадиона "Динамо", Петровского парка и путевого дворца. Последний видел не только русских императоров, но и Наполеона во время войны 1812 года. Дворец нередко называют жемчужиной парка, так любимого знатными особами. Здесь находились дачи Трубецких, Голицыных, Волконских, Толстых.

Идем на "Восток"

Замыкает нашу подборку экскурсия по Гагаринскому району, придуманная Иваном Ивановым. Он обещает показать места, которые связаны с наукой. Однако изначально у них совсем ненаучная история, подчеркивает Иван. Например, экскурсанты увидят площадь Гагарина и памятник первому космонавту. У подножия монумента - копия спускаемого аппарата корабля "Восток", на котором 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин слетал в космос. Многие иностранные болельщики, приезжавшие в 2018 году на чемпионат мира по футболу, фотографировались с памятником как с мячом. Видимо, есть что-то общее.

На маршруте встречается и здание Президиума Российской академии наук. В народе его именуют "Золотыми мозгами". Раньше в этих местах находились сады князя Трубецкого, часть владений которого теперь принадлежит Нескучному саду.

Кстати

Что дальше?

Победителям конкурса помогут доработать свои маршруты, выпустить видеопревью в социальных сетях и провести экскурсию в рамках проекта "Дни наследия. Районы", как только они будут продолжены в офлайн-формате.