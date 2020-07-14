Под Тулой задержали экстремистов, не признававших существование РФ

Тульская полиция прекратила деятельность запрещенной общественной организации "Союз Славянских Сил Руси". Подозреваемые в экстремистской деятельности задержаны, сообщает сайт ведомства.

Незарегистрированное общественное объединение "Союз Славянских Сил Руси", филиал которого действовал на территории Тульской области, было признано экстремистской организацией в июле прошлого года. В основе идеологии "Союза" - непризнание Российской Федерации, действующего законодательства и органов власти.

Сотрудники полиции выяснили, что трое туляков - двое мужчин и девушка, - создали тульский филиал этой запрещенной организации. При этом они вовлекали в противоправную деятельность других людей.

Возбуждено уголовное дело об организации экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК РФ). Оперативно-следственные действия продолжаются.