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14.07.2020 14:57
Рубрика: Происшествия

Под Тулой задержали экстремистов, не признававших существование РФ

Текст: Елена Шулепова (Тула)

Тульская полиция прекратила деятельность запрещенной общественной организации "Союз Славянских Сил Руси". Подозреваемые в экстремистской деятельности задержаны, сообщает сайт ведомства.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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Незарегистрированное общественное объединение "Союз Славянских Сил Руси", филиал которого действовал на территории Тульской области, было признано экстремистской организацией в июле прошлого года. В основе идеологии "Союза" - непризнание Российской Федерации, действующего законодательства и органов власти.

Сотрудники полиции выяснили, что трое туляков - двое мужчин и девушка, - создали тульский филиал этой запрещенной организации. При этом они вовлекали в противоправную деятельность других людей.

Возбуждено уголовное дело об организации экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК РФ). Оперативно-следственные действия продолжаются.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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