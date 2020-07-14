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14.07.2020 13:13
Рубрика: Спорт

Помощник арбитра ударил футболиста в матче российских команд

Текст: Максим Домчев

Помощник арбитра матча между клубами "Сахалинец" и "Легион" ударил футболиста.

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Инцидент произошел во время товарищеского матча между московским клубом "Сахалинец", созданном в 2020 году, и "Легионом", представляющим Махачкалу, который в минувшем сезоне выступавшим в Профессиональной футбольной лиге.

В опубликованном видео игроком и владельцем "Сахалинца" Михаилом Литвиным показано, что после словесного конфликта между футболистом столичного клуба и помощником рефери последний нанес удар рукой игроку, из-за чего на поле возникли беспорядки.

В другом ролике видно, что по ходу встречи этот же судья пользуется мобильным телефоном.

Матч в итоге завершился вничью - 1:1.

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