Помощник арбитра ударил футболиста в матче российских команд

Помощник арбитра матча между клубами "Сахалинец" и "Легион" ударил футболиста.

Инцидент произошел во время товарищеского матча между московским клубом "Сахалинец", созданном в 2020 году, и "Легионом", представляющим Махачкалу, который в минувшем сезоне выступавшим в Профессиональной футбольной лиге.

В опубликованном видео игроком и владельцем "Сахалинца" Михаилом Литвиным показано, что после словесного конфликта между футболистом столичного клуба и помощником рефери последний нанес удар рукой игроку, из-за чего на поле возникли беспорядки.

В другом ролике видно, что по ходу встречи этот же судья пользуется мобильным телефоном.

Матч в итоге завершился вничью - 1:1.