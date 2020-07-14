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14.07.2020 19:37
Рубрика: Культура

Сергей Собянин: Музей атомной энергии на ВДНХ откроется в 2021 году

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Куксин
На главной выставке страны за последние годы открыто 13 музеев, еще один готовится к открытию в 2021 году. Это музей атомной энергии, строительство нового павильона для которого осмотрел сегодня мэр города Сергей Собянин вместе с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.

Убедившись, что основные бетонные работы уже закончены, глава столицы заключил: "Думаю, что в течение года этот объект будет закончен". Напомню, тема атомной энергии на ВДНХ была представлена и прежде. Еще в 1956 году павильон №62 так и назвали: "Атомная энергия в мирных целях". Там можно было увидеть много интересного. Коллекцию урановых руд, средства радиологической защиты, макеты установок для термоядерных исследований... В центральном зале размещался даже действующий ядерный реактор на уране-235 мощностью 100 кВт. Для наглядности он был установлен в открытом исполнении, и посетители могли видеть "эффект Черенкова" - характерное голубое свечение в толще воды, производимое ядерной реакцией.

Фото: Предоставлено пресс-службой KFC
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Новый музей, рассказали мэру, будет гораздо богаче. Его концепция заключается в том, чтобы показать историю и современные достижения отечественной атомной энергетики как высокотехнологичной и безопасной отрасли, которая вносит большой вклад в экономическое развитие страны. Но вместо макетов и действующих реакторов в музее будут представлены их цифровые двойники - более безопасные и наглядные. "Наша задача проста: мы хотим сделать лучший павильон на ВДНХ, в Москве, в мире. Это одновременно и музей знаний, в который хочется прийти еще раз, это и пространство для общения между собой, с учеными и ведущими инженерами, это еще и цифровой двойник: мы сейчас все свои активности замыкаем в цифровом пространстве, все, что здесь понравится, потом можно, вернувшись, посмотреть, потрогать руками в пространстве от Калининграда до Владивостока", - сказал Алексей Лихачев.

Руководство "Росатома" обещает: и само здание нового павильона, проект которого стал победителем международного конкурса, станет одной из архитектурных достопримечательностей столицы. Как пояснили "РГ" в пресс-службе корпорации, авторы проекта ушли от простых ассоциаций с атомной энергетикой. Здесь все гораздо интереснее, основано на желании показать абстрактную форму, символизирующую энергию. Архитекторы надеются, что при всем этом здание отлично впишется в ландшафт главной аллеи ВДНХ.

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В семиэтажном здании площадью более 25 тысяч квадратных метров три этажа - подземные. Плюс эксплуатируемая кровля, на которой разместится ресторан с витражным остеклением - его посетителям откроется прекрасный вид на близлежащие павильоны ВДНХ. Работать новый музей будет в формате science center, предназначенном как для широкой аудитории, так и для профессионалов, занимающихся вопросами использования атомной энергии. С помощью просвещения через развлечение создатели обещают сделать его одним из лучших технических и научно- технических музеев мира. По их расчетам посещать музей будут 3-4,5 тысячи человек в день.

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