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14.07.2020 18:17

Свыше тысячи липчан получили поддержку из резервного фонда

Из резервного фонда Липецкой области продолжают выплачивать средства семьям, оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Глава региона Игорь Артамонов отметил, что уже выделено свыше 14 миллионов рублей.

Эти средства направляются липчанам в качестве пособий в размере минимального размера оплаты труда. Их получили 1028 семей с детьми.

Фото: Администрация Липецкой области
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В регионе продолжается выплата ежемесячного детского пособия на детей от трех до семи лет. В органы социальной защиты населения поступило почти 34 тысячи заявлений на получение данной материальной помощи. Пособие получают 14679 детей. Сумма выплат составляет 411 миллионов рублей. Вместе с тем, более 12 тысяч заявителей после обработки данных получили отказ. Основная причина - превышение среднедушевого дохода и недостоверные сведения, указанные в заявлении. Около 30 процентов заявлений находятся в стадии проверки.

На заседании оперативного штаба Игорь Артамонов еще раз напомнил о том, что социальная поддержка нуждающихся в ней семей по-прежнему под его личным контролем.

- Семейной политикой и улучшением качества жизни людей должна заниматься власть всех уровней, - отметил глава региона. - Наша задача - поддержать семьи, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне.

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