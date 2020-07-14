В МГД считают необходимостью модернизацию Трудового кодекса в части удаленной работы

Трудовой кодекс России необходимо модернизировать в части удаленной работы, чтобы он отвечал современным реалиям. Об этом заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

"Я считаю, что модернизация Трудового кодекса в части удаленной работы просто необходима, ведь многие граждане отдают предпочтение "удаленке". Более того, прозрачное и актуальное законодательство в этой сфере откроет новые возможности для женщин с детьми, инвалидов и граждан пожилого возраста", - цитирует депутата агентство городских новостей "Москва".

Гусева отметила, что "Единая Россия" уже внесла на рассмотрение в Госдуму поправки, призванные прописать в Трудовом кодексе нюансы трудовых отношений в дистанционном формате. По словам депутата, предложения включают в себя российский и мировой опыт. Столичные парламентарии направили свои дополнения к законопроекту, все они учтены.