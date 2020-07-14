В Москве представили результаты исследования заражения коронавирусом контактных лиц

Масштабное исследование распространения заболевания среди близких контактов заболевших COVID-19 проведено в столице. Базой исследования стали кейсы порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте с почти 107 тысячами заболевших.

- Мы приняли решение запустить еще одно большое исследование - изучить степень распространения COVID-19 среди близких контактов заболевших. По итогам - среди контактных заражается каждый пятый. При этом, по результатам нашего исследования, вероятность заразиться среди людей, состоявших в тесном контакте с заболевшим, не связана с тяжестью течения COVID-19 у заболевшего, будь то бессимптомный или тяжело болеющий человек. Наша информация, построенная на масштабной выборке людей (это порядка 335 тысяч), не подтверждает выводы Всемирной организации здравоохранения о беззаразности больных с бессимптомной формой COVID-19, - сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Выяснилось, что процент тех, кто заболевает от бессимптомных пациентов, несколько выше, чем от людей с тяжелой формой течения COVID-19. Так, при контакте с бессимптомными близкими заболели 22% человек, с легким течением заболевания - 20%, со средней формой тяжести - 14%, с тяжелым течением заболевания - 15%. Таким образом, вероятность заразиться не связана с тяжестью течения заболевания. Более того, COVID-19 даже чаще передается людьми, болеющими коронавирусом в бессимптомной форме.

Возможно, это связано с психологическими особенностями людей, которые в случае бессимптомного течения заболевания у близкого человека ведут себя менее осторожно. Поэтому количество заболевших среди близко контактируемых с ними чуть больше, чем с людьми с тяжелым течением заболевания. Анастасия Ракова продолжила:

- Тяжесть заболевания у близких контактов напрямую связана с тяжестью заболевания у зараженного. Так, если человек перенес инфекцию бессимптомно, то около 75% заболевших контактных лиц тоже могут перенести болезнь бессимптомно. В свою очередь для людей, заразившихся коронавирусом от тяжело болевшего человека, болезнь пройдет без симптомов только у 45%. При этом в 2,7 раза увеличивается доля госпитализированных.

Полное исследование можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в столице продолжает увеличиваться число горожан, имеющих антитела к коронавирусу, сейчас их уже 21,7%.