В Москве в добровольческой акции приняли участие более 21 тысячи волонтеров

Больше 21 тысячи московских добровольцев присоединились к всероссийской акции #МыВместе, которая проходила с конца марта. На всем протяжении карантина волонтеры доставляли нуждающимся продукты, лекарства, корм для животных и другие товары первой необходимости.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, за три месяца операторы горячей линии приняли 150 тысяч звонков и обработали более 33 тысяч заявок. "От имени правительства Москвы благодарю всех участников акции - за чуткость и неравнодушие, за энергичность и готовность помогать. В том, что город методично и уверенно справился с последствиями пандемии на ее пике, вне всяких сомнений, есть и ваша большая заслуга. Спасибо вам, волонтеры!", - цитирует заммэра официальный сайт столичной мэрии.

Все волонтеры, занятые в акции, предварительно проходили дистанционное обучение и инструктажи в штабе. Перед тем, как отправиться на выполнение заявок, добровольцам измеряли температуру и выдавали средства защиты.