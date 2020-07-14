В Москве возобновляются бесплатные экскурсии

В столице возобновляются бесплатные экскурсии проекта "Гуляем по Москве". Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе проекта.

На этой неделе запланировано около 30 бесплатных экскурсий по центру столицы. На выходных москвичей ждут несколько премьер - по Божедомке, Шаболовке, Лефортове и Немецкой слободе.

Для удобства посетителей и для соблюдения социальной дистанции группы будут формироваться до 30 человек. Экскурсоводы будут использовать радиогиды с одноразовыми наушниками или громкоговорители. Посетители должны быть в масках и перчатках.

Записаться на экскурсию можно на сайте проекта.