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14.07.2020 18:18
Рубрика: Происшествия

В Орле расследовали дело "черных риелторов", похитивших 93 млн рублей

Текст: Анна Скрипка (Орел)

В Орле передано в суд уголовное дело "черных риелторов": первый заместитель прокурора Орловской области утвердил обвинительное заключение в отношении четырех членов организованной преступной группы. Как сообщили в облпрокуратуре, в зависимости от выполняемой роли и степени участия они обвиняются в "мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере".

Риелторы рассказали, кто покупает жилье у моря

По версии следствия, сообщники похитили в общей сложности 93 миллиона рублей. Правоохранители выявили 62 потерпевших по делу и выяснили, что хищения денег происходили с 2014 по 2018 год.

В облпрокуратуре рассказали о схеме мошенничества. Люди обращались ООО "ДОН - Дом Орловской недвижимости" и заключали соглашения, по условиям которых организация должна была оказать услуги по бронированию и приобретению в пользу клиентов объектов недвижимости. Однако в действительности никто никакие услуги им не предоставлял, а средствами на покупку жилья сообщники распоряжались по собственному усмотрению.

Помимо этого, один из участников группы обвиняется еще и в "незаконном образовании юридического лица, совершенном группой лиц по предварительному сговору". По данным следствия, в этом преступлении у него тоже был сообщник.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел

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