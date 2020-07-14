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14.07.2020 08:09
Рубрика: Экономика

В столице открылась "Фабрика туристических продуктов и сервисов"

Текст: Ирина Огилько

Более 400 слушателей и 32 проекта участвуют в "Фабрике туристических продуктов и сервисов", созданной комитетом по туризму Москвы. "Фабрика" - это новая городская программа по созданию и запуску новых продуктов, сервисов и IT-решений в сфере туризма и гостеприимства.

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Как рассказали "РГ" в пресс-службе комитета, участниками "Фабрики" стали не только москвичи, но и представители других городов и стран.

Программа "Фабрики" включает в себя два трека: "Стартап" и "Слушатель". Первый - для тех, кто хочет воплотить свои идеи и запустить новый туристический продукт. Второй - для желающих пройти только восьминедельный образовательный онлайн-интенсив. Всего было подано 260 заявок на участие в треке "Стартап", из которых эксперты отобрали 32 команды. Их ждут лекции от экспертов и представителей крупных компаний в сфере туризма, трекинг, Speed Dating с инвесторами, а также демо-день, на котором они представят результаты своей работы. Лучшие из них смогут запустить пилотные проекты с партнерами "Фабрики" и вывести свой продукт на рынок.

На общедоступный образовательный онлайн-курс уже записались более 400 человек из 85 городов мира, в том числе из Рима, Токио, Риги, Кейптауна, Барселоны, Нур-Султана, Минска и других. Образовательная программа состоит из семи тематических модулей, посвященных этапам запуска продукта - от разработки идеи до подготовки питча.

Лекции участникам программы прочитают эксперты российской туриндустрии, среди которых Павел Анненков, ментор бизнес-школы "Сколково", программный директор "Фабрики", Алексей Зарецкий, генеральный директор и сооснователь туристической компании Travelata, Денис Ефремов, инвестиционный директор Da Vinci Capital, победитель Forbes "30 до 30" в 2020 году, Никита Белоголовцев, руководитель направления сторителлинга в "Яндекс.Дзене" и многие другие.

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Кроме того, в рамках "Фабрики" состоятся встречи с экспертами и предпринимателями.

Курс "Слушатель" бесплатный и открыт для всех желающих. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте "Фабрики".

Партнерами "Фабрики туристических продуктов и сервисов" стали компании-лидеры индустрии туризма и гостеприимства.

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