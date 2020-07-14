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14.07.2020 12:32
Рубрика: Происшествия

В Воронеже профессора расчленили из-за полутора миллионов рублей

Текст: Антон Валагин
В Воронеже задержаны двое мужчин - их подозревают в зверском убийстве 57-летнего профессора химфака ВГУ. Тело ученого было найдено расчлененным и спрятанным в емкости с соляной кислотой на балконе съемной квартиры.

Профессор пропал 4 марта. Он жил один и ежедневно созванивался с сестрой. Позвонил и в этот вечер: сказал, что дома, собирается ложиться спать, пожелал спокойной ночи и отключился. Утром преподаватель не пришел на занятия в университет и не отвечал на телефонные звонки. Коллеги забеспокоились, полиция начала розыск.

- В ходе проведенных мероприятий следователи совместно с криминалистами МВД установили, что исчезновение мужчины носит криминальный характер, - рассказали в региональном управлении СКР.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Под подозрение попал 33-летний аспирант химфака, друживший с пропавшим профессором. По предварительным данным, в ночь на 5 марта он вместе с 30-летним приятелем - тот, кстати, тоже интересуется химией, - пришел домой к своему преподавателю. Хозяин, услышав знакомый голос, открыл. Ученого скрутили и усыпили, прижав к его лицу платок, пропитанный соответствующим раствором, а затем и связали. Как показала экспертиза, от "наркоза" мужчина и умер.

Тем временем гости устремились к домашнему компьютеру. С него - при помощи мобильного телефона хозяина, - они перевели все деньги - более полутора миллионов рублей, - со счета профессора. Затем обнаружили, что мужчина не подает признаков жизни, вынесли его тело и перевезли его на съемную квартиру на окраине. Там расчленили и спрятали в герметичных контейнерах с соляной кислотой. Останки ученого почти полгода пролежали на балконе, пока следователи не смогли "разговорить" одного из предполагаемых убийц.

- Подозреваемые задержаны и помещены в СИЗО. В ходе допросов один из них признал свою вину. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение в соответствии с совершенными преступными деяниями, - рассказал и.о. руководителя отдела СКР по Ленинскому району Воронежа Олег Линчик.

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