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14.07.2020 03:57
Рубрика: Происшествия

Центр Южно-Сахалинска остался без света из-за аварии

Текст: Юлия Гарднер

Центральные улицы Южно-Сахалинска остались без света из-за аварийного отключения двух кабельных линий в понедельник вечером.

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- К ремонтным работам специалисты компании приступили сразу. Восстановить электроснабжение планируется во вторник ориентировочно до 13.00 местного времени, - сообщил РИА Новости представитель ПАО "Сахалинэнерго".

Он добавил, что причины ЧП выясняются.

В общей сложности электричество пропало в домах на 11 улицах города: Амурской, Ленина, Антона Буюклы, Вокзальной, Дзержинского, Институтской, Карла Маркса, Милицейской, Поповича, Пограничной и Коммунистическом проспекте.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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