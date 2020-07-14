Центр Южно-Сахалинска остался без света из-за аварии

Центральные улицы Южно-Сахалинска остались без света из-за аварийного отключения двух кабельных линий в понедельник вечером.

- К ремонтным работам специалисты компании приступили сразу. Восстановить электроснабжение планируется во вторник ориентировочно до 13.00 местного времени, - сообщил РИА Новости представитель ПАО "Сахалинэнерго".

Он добавил, что причины ЧП выясняются.

В общей сложности электричество пропало в домах на 11 улицах города: Амурской, Ленина, Антона Буюклы, Вокзальной, Дзержинского, Институтской, Карла Маркса, Милицейской, Поповича, Пограничной и Коммунистическом проспекте.