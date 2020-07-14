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14.07.2020 09:29
Рубрика: Происшествия

Девятилетний мальчик утонул в Амуре у центральной набережной Хабаровска

Текст: Дина Непомнящая

В районе центральной набережной Хабаровска девятилетний мальчик утонул в реке Амур. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статья 109 УК РФ), заявили в краевом СУ СК.

На Среднем Урале в озере утонул девятилетний мальчик

Известно, что ребенок находился у реки без присмотра взрослых. Почему несовершеннолетнего оставили в потенциальной опасности выясняет следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают и другие обстоятельства трагедии.

Отметим, что на набережной и еще в семи популярных у горожан местах отдыха у воды работают спасательные посты. При этом купание в Амуре и Амурской протоке официально запрещено из-за сильного речного течения и несоответствия качества воды санитарно-эпидемиологическим нормам. Об этом еще в мае жителям напоминали в администрации Хабаровска.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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