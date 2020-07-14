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14.07.2020 14:37
Рубрика: Общество

Каталея Орхидея родилась в Забайкальском крае

Текст: Ирина Штерман
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Имя экзотического цветка - Каталея Орхидея - дали своей новорожденной дочери жители Забайкальского края, Роман и Наталья Кутенковы. Свидетельство о рождении девочки, в котором оно вписано, счастливым маме и папе выдали в отделе ЗАГС Чернышевского района. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: iStock
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Название цветка будущая мама услышала задолго до наступления беременности, однако оно настолько запало ей в душу, что, когда в семье выбирали имя для дочки, которая должна была вот-вот появиться на свет, Наталья предложила его как один из вариантов. Ее супругу оно тоже очень понравилось, и они обратились к сотрудникам ЗАГСа с просьбой вписать в первый документ их ребенка именно "Каталея Орхидея".

В ЗАГСе паре пошли навстречу.

- Нам доводилось регистрировать малышей с редкими именами, - отметила заведующая отделом ЗАГС Чернышевского района Светлана Белина. - Но столь необычное в истории отдела встречается впервые. Имя - первый и самый важный подарок родителей своему ребенку. Многие считают, что оно определяет судьбу ребенка. Пусть жизнь Каталеи Орхидеи будет яркой, красивой и необычной.

По статистике Департамента ЗАГС, за последние десять лет в Забайкальском крае девочек называли Авелина, Айрина, Алиссия, Беатрис, Ева-Александра, Евангелина, Златаслава, Иоанна, Лелия, Леония, Мишель, Мия, Николь, Паулина, Рассулина, Софи, Теона, Эмилия, Эрика, Юлианна, а мальчиков - Гор, Доминик, Захарий, Радислав, Симон, Стефан, Фаддей, Эрик.

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