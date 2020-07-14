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14.07.2020 15:36
Рубрика: Экономика

Мост через Лену в Якутии будет построен на год раньше

Текст: Любовь Проценко
Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин обсудил с главой Республики Саха Айсеном Николаевым вопросы формирования пятилетнего плана по развитию дорожного строительства, ход реализации проекта "Жилье" и ряд других актуальных для республики проблем.

​По итогам встречи Хуснуллин поручил Минстрою проработать вопрос возможности выделения средств на строительство канализационного коллектора в Якутске. "Он необходим для обеспечения комфортной жизни, а именно к этому мы стремимся, поэтому прошу проработать с коллегами и найти варианты помощи", - пояснил вице-премьер.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Хуснуллин обозначил планы по вводу жилья до конца года

​В свою очередь глава республики Айсен Николаев отметил, что они готовы строить ускоренным темпами дороги. На что Марат Хуснуллин заметил, что, если регион готов взять на себя повышенные обязательства, то правительство России рассмотрит возможность перекидки средств со следующих годов. Он также обратил внимание на необходимость особого внимания к вводу жилья.

​Обсуждался и вопрос строительство автодорожного мостового перехода через Лену. По словам Николаева, отсутствие круглогодичной транспортной связи с сетью автодорог РФ - один из основных сдерживающих факторов развития экономики республики, где единственной круглогодичной наземной линией является автомобильная дорога "Лена". Несмотря на планы развития автодорог "Вилюй", "Колыма" и "Лена", для достижения максимального эффекта необходимо их соединение. Строительство моста через Лена в районе Якутска свяжет и федеральные, и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт с круглогодичной транспортной сетью РФ. Это позволит обеспечить приток более 200 млрд руб. инвестиций. А ежегодная экономия расходов бюджетов на "северный завоз" может быть не менее 4,1 млрд руб. Эффективность строительства и использования Ленского моста, по оценкам экспертов, более чем в 1,6 раза выше, чем необходимо вложить инвестиций.

Якутия вошла в топ-20 рейтинга инвестиционного климата

Напомним, в феврале этого года между правительством республики Саха и "Восьмой концессионной компанией" было подписано концессионное соглашение на строительство Ленского моста. Правительством Республики Саха совместно с Минтрансом России проработано изменение сроков завершения строительства Ленского моста в пределах 2024 года в рамках сроков реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. При этом перенос сроков завершения строительства с 2025 года на 2024 год и изменение финансовой модели проекта не приведут к увеличению доли федерального финансирования.

Ленский мост включен в проект Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период 2024 года и на перспективу до 2035 года. В соответствии с указом президента РФ Национальная программа будет утверждена в сентябре 2020 года.

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