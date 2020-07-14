На Камчатке открылись торговые центры и летние веранды кафе

В Камчатском крае с сегодняшнего дня начался второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

В регионе вновь открылись торговые центры, летние веранды кафе и ресторанов, частично возобновлена плановая медпомощь.

"Кроме того, прибывающим на Камчатку туристам разрешат не проходить двухнедельную обсервацию при условии добровольного экспресс-тестирования", - сообщает пресс-служба правительства края.

Отмечается, что мобильная лаборатория для экспресс-тестирования уже начала работу в аэропорту. За три дня добровольно прошли проверку 80 прилетевших на Камчатку человек, все они здоровы.