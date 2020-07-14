Новости

Nissan показала новый бэби-кроссовер 11:05
Две недели количество новых случаев COVID-19 в Москве держится на низком уровне 11:02
В Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада 10:55
Путин поздравил ВГТРК с 30-летием 10:54
"Славянский базар в Витебске" станет самым масштабным уличным фестивалем в Европе 10:54
СМИ: Компания JCDecaux продала свою долю в Russ Outdoor 10:49
Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии 10:42
На Камчатке завершилось извержение вулкана Ключевского 10:40
На востоке Крыма сняли смерч у побережья 10:40
Группа миллионеров призвала повысить налоги для олигархов из-за пандемии 10:40
В Крыму назвали имитацией создание Киевом "платформы деоккупации" 10:36
Lada Granta попала под отзыв из-за проблем со сваркой 10:33
Впервые удалось поймать в фотоловушку семейство редчайшего подвида горилл 10:32
Еще 1012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:23
Россияне стали меньше интересоваться переводом на "удаленку" 10:16
На Вятке детский лагерь закрыли на карантин из-за ребенка с COVID-19 10:11
В Астраханской области из-за отключения воды возбудили дело 10:11
В Новосибирске возбудили дело о гибели мужчины при обрушении крыши 10:09
Названа стоимость самой дешевой съемной однушки в Москве 10:08
Один человек погиб в Монголии после заражения бубонной чумой 10:07
Долгожданный. Ford возродил рамный внедорожник Bronco 10:04
В Перми лжеполицейские грабили и похищали людей 09:39
В Кировской области при пожаре погибли три человека 09:32
Девятилетний мальчик утонул в Амуре у центральной набережной Хабаровска 09:29
Уральца будут судить за поджог начальника, мешавшего ему выпивать 09:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
14.07.2020 10:40
Рубрика: Общество

На Камчатке завершилось извержение вулкана Ключевского

Текст: Юлия Гарднер
Вулканы Ключевской, Камень и Безымянный Фото: Александр Пирагис/РИА Новости Вулканы Ключевской, Камень и Безымянный Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Вулканы Ключевской, Камень и Безымянный Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

Вулканологи заявили о завершении извержения вулкана Ключевского на Камчатке.

По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), температура тепловой аномалии вулкана резко упала 3 июля и продолжает снижаться.

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км

В последующие дни ученые регистрировали лишь слабую фумарольную активность исполина. В сообщении отмечается, что, по всей видимости, именно 3 июля можно считать концом извержения. Тем не менее, деятельность Ключевского продолжается, сохраняется опасность пепловых взрывов.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Путин: Есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Песков прокомментировал петицию миллионеров о налогах на богатство
Россияне назвали три главных признака работы мечты
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет