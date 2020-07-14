На Камчатке завершилось извержение вулкана Ключевского

Вулканологи заявили о завершении извержения вулкана Ключевского на Камчатке.

По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), температура тепловой аномалии вулкана резко упала 3 июля и продолжает снижаться.

В последующие дни ученые регистрировали лишь слабую фумарольную активность исполина. В сообщении отмечается, что, по всей видимости, именно 3 июля можно считать концом извержения. Тем не менее, деятельность Ключевского продолжается, сохраняется опасность пепловых взрывов.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.