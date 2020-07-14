СК завел дело о беспорядках на Амурском ГПЗ

В Амурской области возбуждено уголовное дело об участии в массовых беспорядках на строительстве газоперерабатывающего завода в Свободненском районе.

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, 13 июля между работниками подрядной организации и руководством возник конфликт из-за разногласий по возмещению расходов по оплате патентов на трудовую деятельность.

"Сейчас ситуация находится под контролем подразделений органов внутренних дел, территория стройплощадки оцеплена", - отмечается в сообщении.

На место происшествия работают следователи отдела по расследованию особо важных дел.

В рамках доследственной проверки по факту задержки заработной платы рабочим, в СК изучат бухгалтерскую документацию и примут процессуальное решение.