В Хабаровске пропал девятилетний мальчик

В Хабаровске прокуратура Железнодорожного района начала проверку в связи с пропажей девятилетнего мальчика.

"В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики", - сообщается на сайте надзорного органа.

По предварительным данным, ребенок был из неблагополучной семьи. Как отмечается в распространенной в соцсетях листовке, он пропал 12 июля в районе Пограничного института. Был одет в красную футболку и светлые шорты с цветными узорами, на ногах - белые кроссовки. Сам мальчик худощавого телосложения, у него светлые волосы, голубые глаза, рост - 130 сантиметров.