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14.07.2020 07:27
Рубрика: Происшествия

В Якутии удар молнии унес жизнь артиста балета

В Якутии от удара молнии погиб артист балета Василий Кириллин. Это случилось в Чурапчинском районе республики. Сообщение о трагедии и соболезнования близким опубликованы на сайте театра.

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"Василий имел хорошие природные данные, сценическую фактуру, танцевал во всех репертуарных и премьерных спектаклях, участвовал в междугородних гастролях. В этом году мечтал выступить в постановке "Двенадцать стульев". 17 августа должен был выйти со всеми на любимую сцену театра", - говорится в сообщении.

Василию Кириллину было 24 года. После учебы в хореографическом колледже имени А и Н. Посельских и прохождения воинской службы юноша пришел работать в Государственный театр оперы и балета Якутии. Похороны пройдут на родине в Таттинском улусе.

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