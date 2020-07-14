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14.07.2020 03:45
Рубрика: Общество

В районе Приморья ввели карантин из-за африканской чумы свиней

Текст: Анна Бондаренко

В Кировском районе Приморья ввели карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС). На границе района установлены пункты пропуска, сообщает пресс-служба правительства региона.

По информации государственной ветеринарной инспекции края, вспышка заболевания произошла в селах Степановка и Марьяновка.

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"Сейчас ветеринарные врачи проводят мероприятия по предотвращению заболевания - дезинфекцию хозяйств в частном секторе. На границе второй угрожаемой зоны установлены пункты пропуска", - рассказал о принятых мерах руководитель инспекции Дмитрий Кузин.

Помимо Кировского, карантин по АЧС введен еще в ряде территорий края. Это Яковлевский район, Чугуевский муниципальный округ, город Лесозаводск. 9 июля был снят карантин в Дальнереченском районе Приморья, там вспышку АЧС удалось ликвидировать.

АЧС была зафиксирована в Приморье год назад. Для человека это заболевание опасности не представляет.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Африканская чума в России

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