В Забайкалье поступили 15 передвижных ФАПов

В рамках национального проекта "Здравоохранение" в Забайкальский край поступили 15 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. Они позволят проводить медицинские осмотры для выявления заболеваний на ранних стадиях, оказывать помощь жителям труднодоступных районов региона.

- У нас особенный, протяженный край с низкой плотностью населения. В нашем крае 252 населенных пункта с численностью менее 100 человек, где нет фельдшерско-акушерских пунктов. По национальному проекту мы закупили передвижные ФАПы. Они оснащены всем необходимым так же, как и стационарные, главное отличие в площади - они более компактные. Такое приобретение станет значимым подспорьем медикам, работающим на селе, - рассказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Под ФАПы оборудовали автобусы ПАЗ. В них установили электрокардиографы, комплекты для суточного мониторирования, портативные дефибриллятор и другую аппаратуру. Стоимость одного комплекса - 6,7 миллиона рублей. В каждом передвижном пункте будет работать выездная бригада медиков: фельдшер, акушер и медсестра.

- С помощью специализированной техники можно провести диагностику и лечение неосложненных острых заболеваний, хронических патологий, осуществлять патронаж беременных, а также проводить различные профилактические мероприятия, - описывает возможности новых ФАПов министр здравоохранения края Анна Шангина.

Передвижные комплексы направят в Могойтуйскую, Тунгокоченскую, Карымскую, Газимуро-Заводскую, Балейскую, Шилкинскую, Сретенскую, Читинскую, Шелопугинскую, Чернышевскую, Приаргунскую, Могочинскую, Красночикойскую, Петровск-Забайкальскую центральные районные больницы, а также в Клинический медицинский центр Читы.

До конца года в рамках нацпроекта медучреждения Забайкалья получат еще один передвижной ФАП, 12 передвижных медицинских комплексов для проведения флюорографии и пять для проведения маммографии.

Справка "РГ"

На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" до 2021 года Забайкалью выделено свыше трех миллиардов рублей. Средства направлены на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на развитие детского здравоохранения края, первичной медико-санитарной помощи, на обеспечение медицинских организаций кадрами, создание единого цифрового контура в здравоохранении региона и другие направления.