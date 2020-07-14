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14.07.2020 19:16
Рубрика: Общество

Бой с призраком

Для обучения военнослужащих стали применять очки виртуальной реальности
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(8207)
В Пермском военном институте войск национальной гвардии курсантов обучают с использованием VR-очков - приспособлениями, создающими виртуальную реальность. По сообщению ТАСС, это оборудование разработано Рязанским радиозаводом, который входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех".
VR-очки могут имитировать боевые действия в виртуальной среде. Фото: РИА Новости VR-очки могут имитировать боевые действия в виртуальной среде. Фото: РИА Новости
VR-очки могут имитировать боевые действия в виртуальной среде. Фото: РИА Новости

В учебном процессе использованы самые новые модели - 3D-очки. Они позволяют работать в виртуальном пространстве, созданном с использованием 3D-моделей и фотореалистичных круговых панорам. Аппаратура может применяться для визуализации не только виртуальной, но также дополненной и смешанной реальности.

Фото: Александр Гавриленко/РГ
Таможенники ЮФО получили для обучения приборы виртуальной реальности

Пока что с использованием таких приборов обучают будущих специалистов связи. С помощью этого оборудования сопрягаются радиосети, в которых работают связисты на реальных радиостанциях, с радиосетью, которая работает в учебном классе. То есть половина обучаемых находятся в реальных условиях, другие - в виртуальных.

Но это только один из примеров возможностей использования очков виртуальной реальности для военнослужащих. Уже разработаны и применяется в военном обучении симуляторы управления различными боевыми машинами, масштабные многопользовательские симуляторы боевых действий для пехоты, симуляторы командования отдельными битвами и ходом целых военных кампаний, симуляторы применения различного оружия.

Смысл применения VR-очков в том, что бойца можно тренировать в учебном классе или в спортивном зале.

Можно имитировать боевые действия в виртуальной среде, точно повторяющей зону предстоящих реальных боевых действий. В итоге бойцы будут лучше ориентироваться на местности. Система дает возможность обыграть внештатные сценарии: внезапную контратаку противника, бой в одиночку.

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