Дмитрий Манохин: Круглосуточная работа тружеников тыла для фронта - это тоже подвиг

Столица Пермского края стала одним из 20 городов, удостоенных всероссийского признания за вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Пермь с 1940 по 1957 год называлась Молотов, была и остается крупным промышленным центром, где работают предприятия разных отраслей, в первую очередь, тяжелой промышленности.

В годы Великой Отечественной войны все заводы были переориентированы на нужды военного времени и внесли существенный вклад в Победу. Из Перми на фронт отправлялись авиадвигатели, порох, пушки. Из Кунгура - сапоги (каждый третий боец был обут в них), из Лысьвы - каски (каждая вторая на фронте). Для Победы работали шахтеры Кизела, металлурги Чусового и Нытвы, нефтяники Краснокамска, химики Верхнекамья. В Молотовской области создали крупную госпитальную базу, небольшие города и села принимали эвакуированных из Ленинграда.

Всего в годы войны 11 орденами были награждены девять предприятий, при этом завод № 172 им. Ленина (современные "Мотовилихинские заводы") был награжден тремя. Среди них одним из крупнейших промышленных предприятий Перми считался Моторостроительный завод № 19 им. Сталина (сейчас АО "ОДК-Пермские моторы").

Потребность в авиационных двигателях с первых дней войны была значительной, с июня по декабрь 1941 года завод № 19 оставался единственным предприятием в СССР, продолжавшим серийный выпуск авиамоторов. За четыре годы войны здесь собрали их порядка 32 тысяч штук - это более трети всех авиамоторов, произведенных в СССР для нужд фронта.

За годы войны Пермь дала фронту более одного миллиона карбюраторов для боевых самолетов, более 176 тысяч единиц ствольной артиллерии, 30 тысяч авиадвигателей, 100 миллионов взрывателей для снарядов, более девяти миллионов ракетных зарядов.

- Пермь - один из городов края, где ковалась Победа, - говорит врио губернатора региона Дмитрий Махонин. - Для нас, жителей Прикамья, важно, что заслуги наших предков были оценены на высшем уровне. Мы гордимся дедами и прадедами, пусть с нами гордится и вся страна.

С начала войны завод № 172 им. Молотова остался единственным предприятием в стране, поставлявшим фронту артиллерийскую технику. Именно на этом предприятии выпускали самоходные ракетные установки САУ-152, прозванные "истребителями "тигров", потому что их снаряды пробивали броню тяжелых немецких танков. Именно здесь, в Молотове, была построена 122-миллиметровая тяжелая дальнобойная пушка А-19, из которой в апреле 1945 года был дан первый выстрел по Берлину.

К станкам завода с началом войны встали совсем еще юные ребята, почти дети. В 2017 году "Мотовилихинские заводы" выпустили сборник их воспоминаний - "Бессмертный цех".

"Победу запомнила очень хорошо, - говорит Валентина Силуянова, которая в 14 лет пришла на завод им. Молотова химиком-лаборантом. - Когда о ней объявили, я как раз была на работе. Что чувствовала, как себя люди вели, как плакали, прыгали, смеялись и обнимались - не передать".

Восемнадцатилетняя Зоя Ханова первый день работала трактористкой в колхозе, когда объявили о начале войны. Она тут же собралась и отправилась в Молотов в ФЗУ - фабрично-заводское училище, чтобы работать ради Победы. "Работали без выходных, без отпуска, - вспоминает Зоя Ивановна. - Трудились от 12 до 24 часов, ночью очень хотелось спать, чтобы взбодриться, делала несколько кругов по цеху. От холода в цехе руки примерзали к станку".

Инициативу присвоения Перми звания "Город трудовой доблести" поддержало почти 158 тысяч жителей региона - они оставили свои голоса на сайте запермь.рф. В честь присуждения высокого звания на Аллее славы заложат звезду. На эспланаде появится мемориальная плита и организован "Маршрут трудовой доблести" по примеру созданного накануне 9 Мая "Маршрута победы" с информационными аншлагами по всему городу.

До конца года планируется подготовить цикл теле- и радиопередач с участием ветеранов труда, почетных жителей, руководителей предприятий, историков, которые будут комментировать это историческое для города событие. Помимо этого, будет издан фотоальбом, посвященный вкладу Перми в Великую Победу.

Звание "Город трудовой доблести" увековечивает подвиг тех, кто ковал Победу в тылу, без кого она была бы невозможна. Я горжусь тем, что столица моего родного края попала в этот список. В годы войны в Перми была сосредоточена значительная часть оборонно-промышленного комплекса, - говорит Дмитрий Махонин. - Жители города - женщины, дети, старики - недоедали, валились с ног от усталости, но трудились и обеспечивали фронт всем необходимым. И присвоение указом президента высокого звания - это признание подвига тружеников тыла, который так же важен, как и подвиг участников сражений.