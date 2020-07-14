Ижевчанин заснял самую яркую за последние несколько лет комету

Ижевчанин Сергей Алексеев заснял самую яркую за последние несколько лет комету C/2020 F3 (NEOWISE). Снимки он опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

- 12 кадров по 15 секунд, если делать больше, комета успевает улететь на соседнее место, - подписал последнее фото Алексеев.

C/2020 F3 (NEOWISE) - это ретроградная комета с почти параболической орбитой. Впервые ее обнаружили 27 марта 2020 года космическим инфракрасным телескопом WISE. Она находилась менее чем в 20 градусах от Солнца с 11 июня по 9 июля этого года. В июле комета достигла видимой звездной величины +1m и намного превысила яркость кометы C/2020 F8 (SWAN). Кроме того, у нее появился второй хвост. Первый - голубоватый газовый, а второй золотистый, состоящий из пыли.

23 июля 2020 года комета сблизится с Землей до 103,5 миллиона километров. В следующий раз она вернется к Солнцу через несколько тысяч лет.