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14.07.2020 19:27
Рубрика: Происшествия

Тушили два дня

Самара окунулась в густой смог из-за крупнейшего за последние годы пожара
Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(8207)
Более двух суток тушили пожар в Самаре. В полдень 13 июля на диспетчерский пункт МЧС поступил вызов на улицу Профильную в индустриальный район Самары. Пожарный расчет прибыл на место уже через десять минут, но к этому времени огонь охватил уже 600 квадратных метров.
Пожарные локализовали огонь, но густой дым стал непростым испытанием для всего города. Фото: Андрей Савельев Пожарные локализовали огонь, но густой дым стал непростым испытанием для всего города. Фото: Андрей Савельев
Пожарные локализовали огонь, но густой дым стал непростым испытанием для всего города. Фото: Андрей Савельев

Горел огромный склад с лакокрасочной продукцией и материалами из ПВХ объемом больше ста тонн. Сводки МЧС постоянно менялись: "горит две тысячи квадратных метров...", "семь с половиной...", "десять...". На сотню метров над городом поднялся огромный столб черного дыма, который ветром уносило к Волге. А через семь часов практически весь город, кроме самых отдаленных районов за рекой Самаркой, был охвачен дымом.

Пользователи Сети то и дело сообщали о сильном запахе: "На рынке у Шапито пахнет", "Вся Советская Армия в дыму", "И "Антошка" тоже!", "До проспекта Ленина дошло", "Мы только с пляжа и там - дым!".

Фото: РИА Новости
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Впрочем, через шесть часов после приезда первого расчета пожарным удалось ограничить возгорание. Тушили всеми средствами: вертолет сбросил 45 тонн воды, "рукава" проложили от двух пожарных поездов и катера, а потом и напрямую от притока Волги Самарки.

К десяти часам вечера свои данные представил Роспотребнадзор. Санитарные врачи выявили превышение содержания в воздухе сажи и пыли. Жителям четырех крупных районов Самары рекомендовали закрыть окна и избегать длительного нахождения на воздухе.

Утро 14 июля в Самаре выдалось туманным. Практически весь город погрузился в дымовую завесу. На Волге сейчас стоит 36-градусная жара, при закрытых окнах и отсутствии кондиционеров для многих этот день также стал серьезным испытанием.

Госпожнадзор подготовил материалы для возбуждения уголовного дела по статье о неосторожном обращении с иным источником опасности, приведшим к возникновению пожара, который повлек крупный ущерб.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

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