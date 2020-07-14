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14.07.2020 16:55
Рубрика: Общество

Мордовия получила 33 передвижных медкомплекса и 10 машин "скорой"

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
В рамках нацпроекта "Здравоохранение" больницы и сельские амбулатории Мордовии получили 43 единицы новой техники. В республику прибыли 10 новых автомобилей скорой помощи, а также 33 передвижных медицинских комплекса: из них - 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), 9 маммографов, 4 стоматологических комплекса и 3 флюорографа.
В села Мордовии отправятся 17 "поликлиник на колесах". Фото: Пресс-служба главы РМ В села Мордовии отправятся 17 "поликлиник на колесах". Фото: Пресс-служба главы РМ
В села Мордовии отправятся 17 "поликлиник на колесах". Фото: Пресс-служба главы РМ

Новая техника российского производства поступит в 20 медучреждений 16 районов республики и Саранска. Современное оборудование позволит существенно повысить качество медицинского обслуживания жителей глубинки: именно туда отправятся мобильные ФАПы - поликлиники на колесах, где есть все необходимое для диагностики и оказания экстренной помощи.

Фото: Пресс-служба завода "Биохимик"
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- Использование мобильных комплексов позволит оказать первичную помощь 245 тысячам жителей республики, проживающим более чем в 1200 населенных пунктах. Причем в половине этих сел нет медицинских организаций первичного звена, - подчеркнул глава РМ Владимир Волков, вручая ключи от новой техники руководителям медучреждений. - И упор в работе комплексов будет делаться на обслуживание жителей отдаленных сел, в которых проживает менее 100 человек.

Мобильные комплексы будут выезжать в села для проведения диспансеризации, профосмотров, прививок, наблюдения за беременными, новорожденными, пациентами с хроническими заболеваниями и людьми старшего поколения. Передвижная поликлиника способна обслужить до 50 человек в день.

- Прием будут вести не только терапевты, но и узкие специалисты. В состав специальных бригад включены офтальмологи, ЛОР-врачи, акушеры-гинекологи, по необходимости педиатры и хирурги, - заверил Владимир Волков. - Также мы прорабатываем вопрос, чтобы в мобильных ФАПах была аптека. Это позволит жителям отдаленных сел получить рецепт и приобрести лекарства на месте.

Фото: Николай Гагарин
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Десять новых автомобилей "скорой" были переданы Станции скорой медицинской помощи РМ, Мордовской республиканской клинической больнице, Зубово-Полянской, Краснослободской, Комсомольской и Рузаевской районным больницам. За последние 5 лет в республику поступило более 100 машин "неотложки".

Владимир Волков поблагодарил медиков за труд в условиях распространения коронавирусной инфекции. Сейчас республика начала восстанавливать объемы плановой и специализированной помощи. Больницы поэтапно выводятся из режима ковидных госпиталей.

До конца 2020-го в селах Мордовии будет открыто 70 стационарных ФАПов и врачебная амбулатория. Стопроцентный охват получит проект "Бережливая поликлиника". Продолжатся закупки медицинской техники, аппаратов ИВЛ, лекарств, машин скорой помощи. К 2024 году планируется дооснастить первичное звено здравоохранения по всей республике.

- В этом году мы сдали детскую поликлинику на Химмаше, начала работать новая взрослая поликлиника в "Юбилейном", месяц назад мы приступили к грандиозному проекту - строительству хирургического комплекса Детской больницы на юго-западе, - рассказал глава РМ. - Эта больница будет оснащена самым современным оборудованием, для этого мы изучали опыт ведущих российских и мировых медицинских центров.

Кроме того, в текущем году в Саранске будет сдана в эксплуатацию новая поликлиника онкодиспансера и начнется модернизация его старых корпусов. А в Рузаевке стартует строительство детской поликлиники.

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