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14.07.2020 15:21
Рубрика: Экономика

ОЭЗ "Тольятти" вошла в пятерку лучших по эффективности работы в стране

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Минэкономразвития РФ обнародовал отчет о результатах функционирования особых экономических зон за 2019 год и за период с начала создания особых экономических зон (ОЭЗ).
Фото: ОЭЗ "Тольятти" Фото: ОЭЗ "Тольятти"
Фото: ОЭЗ "Тольятти"

При анализе эксперты учитывали эффективность деятельности резидентов, рентабельность вложения бюджетных средств на создание объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и другой инфраструктуры ОЭЗ. Также оценивали эффективность планирования и деятельности органов управления территорий.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
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Одним из основных стал расчетный показатель эффективности, отражающий вклад ОЭЗ в достижение национальных целей развития РФ, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

По данным сводного отчета эффективности деятельности особых экономических зон, ОЭЗ "Тольятти" оказалась в пятерке лучших в стране с накопленным итогом за период с начала функционирования. Этот показатель для тольяттинской инвестплощадки составил 90 процентов. По динамике количества резидентов ОЭЗ "Тольятти" вошла в тройку лидеров после республики Татарстан и Липецкой области.

По итогам работы за 2019 год выручка резидентов выросла на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом и составила более 6,2 миллиарда рублей. В 2019 году в ОЭЗ "Тольятти" было запущено два новых производства, а всего за период функционирования инвестплощадки резидентами инвестировано более 13,2 миллиарда рублей и отчислено в бюджеты разных уровней более 2,5 миллиарда рублей налогов и таможенных пошлин.

- В этом году ОЭЗ "Тольятти" продолжает динамичное развитие. Территория инвестиционной площадки включена в границы Тольятти, что позволит резидентам пользоваться новыми мерами поддержки. Большие перспективы ОЭЗ "Тольятти" связаны с крупными инфраструктурными проектами, реализуемыми по поручению губернатора Самарской области. В частности, продолжается масштабная реконструкция автодороги Тольятти - Ягодное и возведение моста в районе села Климовка, уже запущены работы по строительству железнодорожной ветки и индустриального парка в границах ОЭЗ, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Справка "РГ"

На сегодня ОЭЗ "Тольятти" насчитывает 25 резидентов и десять уже успешно действующих производств.

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