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14.07.2020 12:59

"РТ Лайн" готовится к выходу на три автобусных городских маршрута Перми

15 июля 2020 года компания "РТ Лайн" начнет обслуживание трех автобусных маршрутов города - №1, 4 и 67.
Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "РТ Лайн" Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "РТ Лайн"
Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "РТ Лайн"

Для осуществления перевозок пассажиров будет задействован парк из 57 транспортных средств: 19 автобусов на маршруте №1, 17 автобусов на маршруте №4 и 21 автобус на маршруте №67. Дополнительно для каждого маршрута предусмотрен резерв из двух автобусов.

Контрактом предусмотрено использование автобусов как на дизельном топливе, так и на компрированном природном газе (КПГ). В начале июля "РТ Лайн" приобрела на заводе "ЛиАЗ" ("Группа ГАЗ") 56 новых автобусов на КПГ. Автобусы были поставлены на учет в ГИБДД в Перми. На маршруте №4 будут курсировать автобусы только на КПГ, на маршрутах №1 и №67 соотношение автобусов на КПГ и дизельном топливе составит 20 и 80 процентов соответственно.

На текущий момент водители "РТ Лайн" проходят стажировку на новых маршрутах под руководством водителей-наставников. Все автобусы оборудованы медипанелями и автоинформаторами для информирования пассажиров, а также переносными валидаторами для осуществления оплаты проезда единой транспортной картой или банковской картой. К 1 октября 2020 года переносные валидаторы будут заменены на стационарные.

Напомним, с 1 июня текущего года "РТ Лайн" обслуживает два автобусных маршрута в Перми - №14 и №32. Компания ответственно подходит к оказанию услуг, проявляя заботу о пассажирах и сотрудниках, и уделяет особое внимание соблюдению транспортного законодательства.

Так, с момента начала работы в Перми "РТ Лайн" провела ряд мероприятий, способствующих формированию образа надежного перевозчика: ввела форменную одежду для персонала, провела тестирование персонала на предмет выявления заболевания коронавирусом Covid-2019, создала сообщество во "Вконтакте", где регулярно происходит общение с пассажирами, на постоянной основе проводит мероприятия, направленные на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Справка "РГ"

"РТ Лайн" входит в холдинг "Ресурс Групп", специализирующийся на оказании услуг в сфере управления и обслуживания транспорта. Холдинг образован в 2008 году. Сегодня "Ресурс Групп" управляет парком в 13 000 транспортных средств и имеет более 60 точек присутствия в РФ. Благодаря успешному применению эффективных и современных решений по управлению и обслуживанию автопарка, клиентами холдинга являются такие компании как ОАО "РЖД", Группа "НЛМК", ПАО "Интер РАО", ПАО "ФосАгро", АО "ОХК "Уралхим" и др.

+7 (342) 248-00-51

+7 (495) 150-88-41

www.rt-line24.ru

press@rt-line24.ru

Пресс-релиз подготовлен пресс-службой ООО "РТ Лайн".

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