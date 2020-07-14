До 26 июля включительно все желающие могут подать заявку для участия в первом Всероссийском конкурсе волонтерских центров в сфере культуры. Он пройдет под патронажем Министерства культуры РФ, Роскультпроекта и Ассоциации волонтерских центров. Как подготовка к конкурсу проходит "на местах", выясняли корреспонденты "РГ".

В Уфе волонтеры культуры помогали восстанавливать облик старинных зданий квартала Арт-квадрат. Фото: Волонтеры культуры Республики Башкирия

Конкурс стартует 29 июля и продлится до 14 октября. На заочном этапе его участники будут разрабатывать концепции развития волонтерских центров и проводить в своих регионах информационные кампании по продвижению идей и ценностей добровольчества. Затем последует очный этап, по итогам которого экспертная комиссия определит десять победителей. Церемония их награждения состоится в конце года, и они в равных долях разделят призовой фонд в размере одного миллиона рублей.

Приглашение участвовать в конкурсе получили волонтерские центры со всей страны, реализующие программы по поддержке культурных инициатив, а в составе их команд выступят люди самых разных возрастов.

Серьезную подготовку к конкурсу ведут представители Башкортостана, где число волонтеров культуры перевалило за тысячу человек и постоянно продолжает расти.

- Такие волонтеры нужны там, где не хватает рук, - говорит региональный координатор башкирского общественного движения "Волонтеры культуры" Лира Волкова. - Они помогают завезти в зрительный зал, а затем вывезти из здания инвалидные коляски, подсказывают зрителям маршрут, они доброжелательны и вежливы. Это те люди, без кого культурные мероприятия, конечно, состоялись бы, но далеко не всегда были бы высокого качества.

Сама Лира Волкова руководит отделом Республиканского центра народного творчества, в задачи которого входит взаимодействие с инвалидами и людьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Участвуя в различных культурных мероприятиях, она заметила: чтобы все прошло гладко, нужны добровольные помощники. И на ее предложение "волонтерить" в сфере культуры откликнулись многие люди.

- Поначалу они участвовали в праздниках и фестивалях, которые проводились в Республиканском центре народного творчества, а затем нас стали просить помочь провести мероприятия другие учреждения культуры. Так мы и расширили свою сферу деятельности, - рассказала Лира Волкова.

К предстоящему конкурсу активно готовятся и волонтеры культуры Волгограда - учащиеся местного института культуры. Как и их коллеги из Башкирии, они находят возможность показать себя даже в неспокойное время пандемии. К примеру, недавно решили поддержать врачей 25-й городской больницы, которая принимала больных с коронавирусной инфекцией. Там организовали концерт и подарили картины, которые сами же и написали. Кроме того, волгоградские "культурные" добровольцы помогали в организации спектакля инклюзивному конному театру, в котором детвора с особенностями развития готовит представления с лошадями и пони. А еще волонтеры делали музыкальные открытки для пожилых людей - с песнями, стихами или просто добрыми словами, которые в этот непростой период не бывают лишними.

- Наш волонтерский центр создан на базе института культуры. Мы живем в очень непростое время, когда все люди должны помогать друг другу. Это и нужно, и даже почетно. В пору пандемии свою нишу заняли волонтеры-медики, ну а мы не могли оставить без внимания сферу культуры. У нас сложилась хорошая команда из тех, кто не равнодушен к жизни города и кто хочет что-то поменять к лучшему, - рассказывает региональный координатор движения "Волонтеры культуры" Анастасия Бессмертнова.

...Движение "Волонтеры культуры Оренбуржья" 26 июля отметит свой первый день рождения.

- Сегодня наше сообщество объединяет более 400 добровольцев, и уже никому из них не нужно объяснять, насколько учреждениям культуры региона необходима наша помощь, - рассказывает координатор движения Александр Де Форест.

Одним из первых проектов "культурных волонтеров" Оренбуржья стало участие в акции областного музея изобразительных искусств. Посвящена она была главному местному бренду - оренбургскому пуховому платку. Благодаря волонтерам эта акция стала по-настоящему массовой и с успехом прошла сразу на одиннадцати площадках. Ну а всего в 2019 году оренбургские волонтеры приняли участие в организации более 180 мероприятий.

- У нас сложилась дружная команда - ребята чрезвычайно креативны, - отмечает Александр Де Форест.

Сам Александр в прошлом году окончил Оренбургский областной колледж культуры, сейчас преподает в нем и продолжает учебу на заочном отделении Самарского государственного института культуры. Его будущая специальность - режиссер театрализованных представлений, но и про волонтерство Александр забывать не собирается, ведь оно для него - возможность изменить жизнь в лучшую сторону.

- Мне крупно повезло, что рядом со мной безумно талантливые и преданные своему делу люди, - говорит он. - Я считаю, что человек сам должен быть режиссером своей жизни - заряжать эту вселенную позитивом, мыслями, которые имеют созидательную силу. Ну и, конечно, он просто обязан помогать другим людям, в том числе и тем, кто занят в сфере культуры.