В индустриальном парке "Преображенка" появился новый резидент

Новым резидентом индустриального парка "Преображенка" в Самарской области стала компания "РН-Снабжение-Самара", которая планирует построить здесь единый распределительный центр средств индивидуальной защиты. Он будет обеспечивать этой продукцией работников предприятий, входящих в ПАО "НК "Роснефть".

Центр на площади два гектара построят к 2022 году. В результате будет создано 37 новых рабочих мест.

Индустриальный парк "Преображенка" расположен в нескольких километрах от Самары вблизи Южного шоссе. Развитием этой территории занимается подведомственная структура регионального минэкономразвития - АО "ПромПарки". Общая площадь участка составляет 167,3 гектара. Резидент индустриального парка в сжатые сроки получает земельный участок, оснащенный всеми необходимыми коммуникациями для размещения производства. Его последующий выкуп возможен по сниженной ставке в размере пяти процентов от кадастровой стоимости.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, ИП "Преображенка" - одна из ключевых площадок для предпринимателей в Самарской области.

- Сюда активно вкладывает средства частный бизнес. Из 167 гектаров остались свободны чуть более 40 гектаров, однако уже есть понимание, какие проекты будут реализовываться на оставшихся участках в ближайшие годы. Параллельно рассматриваем и резервную территорию для потенциальных инвесторов. Если у кого-то нет желания и необходимости строить собственный объект, можно заехать на арендованную территорию и организовать там производство. Регион готов брать на себя дополнительные обязательства, чтобы инвесторам было комфортно. Уже сейчас на территории индустриального парка создано более четырех тысяч рабочих мест. Средняя зарплата сотрудников, работающих на территории парка превышает 40 тысяч рублей, - отметил министр.

В Самарской области поддержку бизнесу на всех этапах реализации проектов оказывает специально созданная структура - Агентство по привлечению инвестиций (АПИ), которое взаимодействует с инвесторами в режиме "одного окна".

- Мы умеем оперативно и эффективно работать в этом направлении, максимально сопровождая инвестора на всех стадиях реализации проекта, - отметил исполнительный директор АПИ Сергей Никитин.

Информацию о дополнительных мерах поддержки можно узнать у специалистов АПИ. Все вопросы можно направлять на почту info@investinsamara.ru, позвонить по телефону (846) 375-03-05, написать в социальных сетях, либо оставить заявку на сайте инвестиционного портала www.investinsamara.ru