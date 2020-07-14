В нижегородском озере нашли тело женщины со связанными руками

В водоеме в Малышевских гривах Автозаводского района Нижнего Новгорода нашли труп женщины, у которой были связаны конечности. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

На место происшествия выехали следователи. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину смерти женщины. Также следователи работают над тем, чтобы установить личность погибшей и ее возраст.

"В группу по расследованию уголовного дела включены опытные следователи-криминалисты регионального следственного управления, а также оперативные сотрудники полиции", - уточнили в ведомстве.