В Перми лжеполицейские грабили и похищали людей

Пермские следователи направили в суд уголовное дело в отношении семерых пермяков, обвиняемых в совершении ряда особо тяжких преступлений. Об этом сообщили в краевом СК РФ.

Преступники подозреваются в том, что начиная с 2014 года совершили похищение человека, разбойные нападения, вымогательство, незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и другие преступления.

Так, в октябре 2014 года они, переодевшись в полицейскую форму, ограбили предпринимателей. Кроме того, через несколько лет преступники похитили бизнесмена и вымогали у него деньги. При этом забрали у него еще драгоценные камни и ювелирные украшения. А задержали их, когда они стали требовать у потерпевшего купить у них эти же драгоценности.

Сейчас все преступники находятся под стражей, ожидая начала судебного процесса. За свои деяния они могут быть приговорены к пятнадцати годам лишения свободы.