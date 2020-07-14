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14.07.2020 09:25
Рубрика: Происшествия

В Пермском крае сбежавший пациент психбольницы убил таксиста

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Пермском крае сотрудникам регионального МВД и Следственного комитета удалось по горячим следам раскрыть убийство водителя такси.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, тело мужчины с признаками насильственной смерти (колото-резанными ранениями грудной клетки и поясничной области) было обнаружено недалеко от деревни Байболовка Пермского края. Чуть позже был обнаружен сгоревший автомобиль Kia Rio, который принадлежал убитому таксисту.

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Следствием было установлено, что из медицинского учреждения сбежал 29-летний пациент, где он проходил принудительное лечение по решению суда. Он вызвал такси и попросил его довезти до поселка Сылва. Позднее между ним и 58-летним водителем автомобиля произошла ссора, поскольку пассажир отказался оплатить поездку. Злоумышленник выхватил нож и нанес водителю такси множественные удары по телу. Выбросив из автомобиля тело убитого им человека, преступник проехал несколько километров, после чего поджег транспортное средство.

СК по Пермскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи № 105 УК РФ "Убийство". Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, ему избирается мера пресечения.

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