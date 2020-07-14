В Саратовской области на девочку упало дерево

В Ртищеве Саратовской области 15-летнюю девочку травмировало упавшее дерево.

Как сообщает СУ СК по региону, инцидент произошел вечером 13 июля, когда юная жительница Ртищева вместе с подругой возвращалась домой. На перекрестке улиц Левице и Железнодорожной из-за сильного порыва ветра упало дерево. При падении ствол задел проходившую мимо девочку, ее подружка не пострадала.

Один из прохожих помог девочке подняться, другой отвез на машине в больницу, где пострадавшую госпитализировали.

- Выясняются все обстоятельства происшедшего, после чего будет принято процессуальное решение, - информирует пресс-служба ведомства.