Новосибирец погиб под завалами крыши жилого дома

В Железнодорожном районе Новосибирска в двухэтажке по адресу Владимирский спуск, 2 рухнула крыша. Как сообщили в пресс-службе новосибирской областной прокуратуры, в результате обрушения погиб человек.

В Следственном управлении СКР по Новосибирской области уточнили, что под завалами было обнаружено тело 64-летнего мужчины. Как следователи, так и сотрудники прокуратуры инициировали проверку по факту обрушения. По результатам этой работы будет принято процессуальное решение.

По данным прокуратуры, работники строительной организации, проводившей в доме капитальный ремонт, разместили на крыше строительные материалы. Перекрытия не выдержали нагрузки, часть кровли обвалилась в квартиру на втором этаже.

- Прокуратура оценит законность действий управляющей и подрядной организации по выполнению работ, соблюдению требований жилищного и градостроительного законодательства, - отметили в ведомстве. - Должностным лицам, ответственным за ремонт, будет дана принципиальная оценка.