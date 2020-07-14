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14.07.2020 09:59
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе пьяный водитель без прав насмерть сбил двоих на переходе

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Пятнадцать лишения свободы грозит 29-летнему жителю кузбасского города Киселевска. Водитель, лишенный прав за езду в нетрезвом виде, насмерть сбил двух пешеходов.

Авария произошла накануне около 22.25 на улице 50 лет Октября. Когда 58-летний мужчина и его 41-летняя спутница переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, их сбила "Волга". От полученных травм пострадавшие скончались на месте еще до приезда скорой помощи.

Прибывшие сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа задержали виновника ДТП. Медосвидетельствование подтвердило, что перед тем, как сесть за баранку, он употреблял алкоголь.

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- Выяснилось, что в прошлом году мужчина трижды привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Кроме того, в сентябре и октябре 2019-го в отношении киселевчанина были возбуждены уголовные дела за вождение машины в состоянии опьянения. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно, запретив два с половиной года садиться за руль, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Теперь водитель "Волги" стал фигурантом третьего уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", предусматривающей до пятнадцати лет лишения свободы. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Кроме того, полицейские возбудили в отношении задержанного административные дела: за управление машиной, несмотря на неисправности или условия, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, а также за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев.

Кстати

По данным ГИБДД Кузбасса, с начала года пришлось отстранить от управления транспортом 5275 нетрезвых водителей. По их вине произошло 96 ДТП, в которых 32 человека погибли, а еще 142 получили различные травмы.

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