В Томской области поддержат предприятия общепита и спорта

В Томской области окажут дополнительную поддержку предприятиям общественного питания и спорта, которые пострадали из-за ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Такое поручение дал глава региона Сергей Жвачкин на аппаратном совещании в администрации области. Меры будут разработаны финансово-экономическим блоком обладминистрации.

Губернатор отметил, что в числе наиболее пострадавших отраслей в результате коронавирусных ограничений - общепит и фитнес-индустрия.

- Лучшей поддержкой стало бы открытие этих учреждений, но, к сожалению, эпидобстановка все еще напряженная, и поэтому мы не имеем права сорваться в пике и подвергнуть дополнительному риску здоровье людей, - сказал Сергей Жвачкин.

В то же время в администрации области считают, что владельцам этих учреждений должны быть оказана дополнительная помощь. Речь идет об увеличении срока возмещения затрат на коммунальные услуги, о закупках услуг - к примеру, о частичной компенсации стоимости спортивных абонементов, о других мерах.

Губернатор поручил своим заместителям Андрею Антонову, Андрею Кнорру и Сергею Ильиных внести предложения о дополнительной поддержке сферы услуг в ближайшие дни, предварительно обсудив их с предпринимателями.

Напомним, режим повышенной готовности из-за угрозы распространения Covid-19 в Томской области продлен до 1 августа. Принимая такое решение, Сергей Жвачкин сослался на эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Таким образом, до 1 августа действуют все введенные ранее ограничения, включая запрет на проведение массовых мероприятий. Жители области должны соблюдать социальную дистанцию, в обязательном порядке использовать защитные маски в общественном транспорте и магазинах.

- Как только эпидобстановка будет стабильной, мы примем решение сначала открыть летние веранды и автошколы, а затем спорткомплексы и фитнес-клубы, - сказал губернатор. - Но собственники этих учреждений должны взять на себя ответственность и быть полностью готовы работать в новых условиях, с жестким соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Справка "РГ"

По информации пресс-службы региональной администрации, в Томской области приняты меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций. Они распространены на период пандемии. Как сообщила директор Фонда развития бизнеса Ольга Лапшина, участниками программы беспроцентного кредитования стали почти 500 субъектов МСП, в общей сложности им уже выделено 500 миллионов рублей. Кредитными каникулами воспользовались 437 компаний и предпринимателей. Безвозмездные субсидии в размере 670 миллионов рублей выданы 7120 предпринимателям, займом под два процента воспользовались 1,2 тысячи предприятий на 550 миллионов рублей.