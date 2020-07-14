В Томской области поддержат предприятия общепита и спорта

Новости

Терминал аэропорта "Платов" эвакуирован после сообщения о минировании 12:37
В нижегородском озере нашли тело женщины со связанными руками 12:36
Силач из Ставрополя попал в книгу рекордов Гиннесса 12:35
Суд смягчил наказание экс-главе администрации Коми за взятку 12:28
Биологи: Северный Ледовитый океан превратился в "суп из водорослей" 12:28
В МГД считают необходимостью модернизацию Трудового кодекса в части удаленной работы 12:26
В Москве возобновляются бесплатные экскурсии 12:25
Семин предложил Кикнадзе уйти в отставку 12:22
В Москве введен оранжевый уровень опасности 12:17
В Аргентине коронавирус подхватили рыбаки, находившиеся более месяца в море 12:16
Житель Иркутской области попытался сдать ЕГЭ за родственника 12:15
В Курганской области более тридцати человек отравились шаурмой 12:04
В Ростове арестовали подозреваемого в подготовке серии терактов 12:03
Американку на Hyundai изгнали с парковки для Tesla 12:03
Ведущий "Разрушителей легенд" Грант Имахара умер на 50-м году жизни 11:57
ЕС введет санкции против Турции из-за изыскательных работ в Средиземноморье 11:34
Старый Volvo S80 оказался опасным для детей 11:30
Пропавшая звезда сериала "Хор" Ная Ривера найдена мертвой 11:28
Ижевчанин заснял самую яркую за последние несколько лет комету 11:27
Газопровод "Северный поток" остановлен на ежегодное техобслуживание 11:21
Страны ЕАЭС готовы совместно реализовать космический проект 11:20
В США проведут первую за 17 лет смертную казнь на федеральном уровне 11:16
В Москве в добровольческой акции приняли участие более 21 тысячи волонтеров 11:11
Nissan показала новый бэби-кроссовер 11:05
Две недели количество новых случаев COVID-19 в Москве держится на низком уровне 11:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
14.07.2020 11:47
Рубрика: Власть

В Томской области поддержат предприятия общепита и спорта

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
В Томской области окажут дополнительную поддержку предприятиям общественного питания и спорта, которые пострадали из-за ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Такое поручение дал глава региона Сергей Жвачкин на аппаратном совещании в администрации области. Меры будут разработаны финансово-экономическим блоком обладминистрации.
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

Губернатор отметил, что в числе наиболее пострадавших отраслей в результате коронавирусных ограничений - общепит и фитнес-индустрия.

- Лучшей поддержкой стало бы открытие этих учреждений, но, к сожалению, эпидобстановка все еще напряженная, и поэтому мы не имеем права сорваться в пике и подвергнуть дополнительному риску здоровье людей, - сказал Сергей Жвачкин.

В то же время в администрации области считают, что владельцам этих учреждений должны быть оказана дополнительная помощь. Речь идет об увеличении срока возмещения затрат на коммунальные услуги, о закупках услуг - к примеру, о частичной компенсации стоимости спортивных абонементов, о других мерах.

Фото: Татьяна Кравченко
В Томской области ограничения не повлияли на устойчивость экономики

Губернатор поручил своим заместителям Андрею Антонову, Андрею Кнорру и Сергею Ильиных внести предложения о дополнительной поддержке сферы услуг в ближайшие дни, предварительно обсудив их с предпринимателями.

Напомним, режим повышенной готовности из-за угрозы распространения Covid-19 в Томской области продлен до 1 августа. Принимая такое решение, Сергей Жвачкин сослался на эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Таким образом, до 1 августа действуют все введенные ранее ограничения, включая запрет на проведение массовых мероприятий. Жители области должны соблюдать социальную дистанцию, в обязательном порядке использовать защитные маски в общественном транспорте и магазинах.

- Как только эпидобстановка будет стабильной, мы примем решение сначала открыть летние веранды и автошколы, а затем спорткомплексы и фитнес-клубы, - сказал губернатор. - Но собственники этих учреждений должны взять на себя ответственность и быть полностью готовы работать в новых условиях, с жестким соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Справка "РГ"

По информации пресс-службы региональной администрации, в Томской области приняты меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций. Они распространены на период пандемии. Как сообщила директор Фонда развития бизнеса Ольга Лапшина, участниками программы беспроцентного кредитования стали почти 500 субъектов МСП, в общей сложности им уже выделено 500 миллионов рублей. Кредитными каникулами воспользовались 437 компаний и предпринимателей. Безвозмездные субсидии в размере 670 миллионов рублей выданы 7120 предпринимателям, займом под два процента воспользовались 1,2 тысячи предприятий на 550 миллионов рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томская область

Главное сегодня

Трое военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса в Сирии
Косачев: Присутствие Египта в Ливии уравновесит активность Турции
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Песков прокомментировал петицию миллионеров о налогах на богатство
Россияне назвали три главных признака работы мечты
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации