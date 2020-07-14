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14.07.2020 12:15
Рубрика: Происшествия

Житель Иркутской области попытался сдать ЕГЭ за родственника

Текст: Ирина Штерман

Полиция Усть-Илимска пресекла попытку сдачи Единого государственного экзамена подставным лицом, об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по Иркутской области.

Предварительно установлено, что молодой человек 28 лет явился в пункт сдачи ЕГЭ, чтобы сдать математику. Как выяснилось, он хотел помочь своему 32-летнему родственнику, решившему, спустя много лет после окончания школы, получить высшее образование. Для поступления в вуз нужен был достаточно высокий балл по этому предмету, однако подготовкой будущий студент себя не утруждал - он был уверен, что внешнее сходство с родственником, к которому он обратился за помощью, позволит получить желаемое.

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Вначале все шло по плану - члены приемной комиссии не заметили подлога. Однако затем личность экзаменуемого была установлена, и ему пришлось сознаться, что он выдает себя за другого.

В отношении молодых людей собраны материалы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ "Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации и предусмотренных законодательством об образовании олимпиад школьников, а равно нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации", которые в ближайшее время будут рассмотрены уполномоченным надзорным органом.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Нарушения при сдаче ЕГЭ

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