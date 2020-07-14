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14.07.2020 17:23

Спирт - на дезинфекцию

Более миллиона литров нелегальной винодельческой продукции уничтожено на Северном Кавказе
Текст: Дарья Лисицына
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 152(8206)
С 22 июня по шестое июля на основании вступивших в законную силу судебных решений в СКФО утилизировали свыше 1,1 миллиона литров коньяка и виноматериалов.

Как сообщили в Межрегиональном управлении Росалкогольрегулирования по СКФО, в октябре 2019 года в Дербенте обнаружили цех, где разливали спиртосодержащую жидкость без соответствующей лицензии. Ее изъяли и передали в компанию "Росспиртпром". "Уничтожение позволило не допустить производства и дальнейшего поступления на теневой рынок более двух миллионов бутылок нелегальной продукции", - отметили в ведомстве.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Роскачество: Российские покупатели стали внимательнее

Корреспонденту "РГ" в компании "Росспиртпром" пояснили, что с 2015 года в рамках государственных контрактов она оказывает услуги по вывозу, хранению, уничтожению и утилизации изъятого из незаконного оборота или конфискованного этилового спирта и алкогольной продукции, а также основного технологического оборудования. Все способы уничтожения прописаны в приказе Минфина РФ. Это может быть отправка на очистные сооружения, сжигание или механическая утилизация.

"Возврат изъятой и помещенной на хранение алкогольной продукции, а также основного технологического оборудования и транспортных средств возможен в случае отказа в возбуждении уголовного дела либо по решению суда", - добавили в компании.

Кстати, правительство РФ приняло постановление, в котором определяются случаи, когда конфискованный этиловый спирт и алкоголь можно направить на производство дезинфицирующих средств. "Росспиртпром" будет передавать в Росалкогольрегулирование (РАР) и Роспотребнадзор информацию об объеме, видах и местах хранения продукции, а также заказывать проведение физико-химического анализа проб в аккредитованных РАР лабораториях для оценки допустимости ее использования в качестве дезсредств.

- "Росспиртпром" готов полностью обеспечить передачу конфиската, находящегося на наших площадках хранения, в необходимых объемах и в порядке, установленном постановлением правительства РФ. Сырье будет предоставляться регионам на безвозмездной основе, - отметил генеральный директор компании Айрат Гаскаров.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Госрегулирование оборота алкоголя

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