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14.07.2020 20:02
Рубрика: Экономика

Свет на водах и в горах

На Северном Кавказе обеспечили надежное электроснабжение курортов региона
Текст: Роман Кияшко
Российская газета - Неделя № 154(8208)
Из-за закрытых для туризма границ многие россияне этим летом планируют отдыхать внутри страны. Поэтому эксперты прогнозируют увеличение нагрузки на объекты инфраструктуры популярных отечественных курортов. В большой степени это коснется работы электросетевого оборудования. В компании "Россети Северный Кавказ" рассказали, как энергетики курортных регионов СКФО подготовились к работе в этот период.
На энергообъектах СКФО, многие из которых находятся в горах, к лету провели все необходимые технические мероприятия. Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" На энергообъектах СКФО, многие из которых находятся в горах, к лету провели все необходимые технические мероприятия. Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
На энергообъектах СКФО, многие из которых находятся в горах, к лету провели все необходимые технические мероприятия. Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

Сегодня в зоне ответственности компании находятся четыре курорта федерального значения, более 300 санаториев, пансионатов, бальнеолечебниц, баз отдыха и детских оздоровительных комплексов.

- Статистика прежних лет показывает, что ежегодно курорты СКФО посещает более двух миллионов гостей. Традиционно наиболее популярные места для отдыхающих - это Кавказские Минеральные Воды, Домбай, Архыз, Цей и Приэльбрусье. Поэтому по поручению главы "Россетей" Павла Ливинского специалисты электросетевого комплекса уделяют повышенное внимание объектам и сетям, обеспечивающим электроэнергией курортные и туристические учреждения. На энергообъектах проводятся запланированные технические мероприятия и внеплановые осмотры оборудования, - рассказывает генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

К примеру, на Ставрополье сотрудники филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго" - выполнили ремонт и замену оборудования на подстанциях 110 кВ "Зеленогорская", "Белый уголь", "Ессентуки-2", "Железноводская", обеспечивающих энергоснабжение известных курортных городов Кисловодска, Ессентуков и Железноводска.

В зоне ответственности компании в СКФО находится 4 курорта федерального значения, более 300 здравниц, баз отдыха и детских комплексов

Специалисты филиала "Ингушэнерго" провели капитальный ремонт трансформаторной подстанции, от которой питается наружное освещение дороги, ведущей в курортную зону Джейрахского района Ингушетии.

Фото: Пресс-служба Гранд отель "Жемчужина"
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В Чеченской Республике энергетики АО "Чеченэнерго" обеспечивают энергоснабжение курорта "Серноводск-Кавказский", детских оздоровительных лагерей в Шалинском, Шелковском районах и всесезонного туристического комплекса "Ведучи" - первого горнолыжного курорта в республике, расположенного на склонах хребта Данедук. На территориях, где расположены данные объекты, в полном объеме выполняются ремонтно-профилактические работы, ведется реконструкция близлежащих сетей 0,4/10 кВ.

- Большой объем работ уже выполнен сотрудниками филиала "Севкавказэнерго" в Северной Осетии. На подстанции 110 кВ "Алагир" отремонтированы силовой трансформатор 10 МВА, секционный, шинный, линейный разъединители. Питающий центр снабжает электроэнергией республиканский детский реабилитационный центр "Тамиск". На подстанции 35 кВ "Цей", которая снабжает электричеством одноименный альплагерь, туркомплексы и базы в Цейском ущелье, энергетики завершают ремонт силового трансформатора. В ближайшее время специалисты "Севкавказэнерго" приступят к ремонту оборудования на подстанции 110 кВ "Фиагдон" в Куртатинском ущелье и питающем центре 35 кВ "Осетия" в столице республики, - говорит Виталий Иванов.

Виталий Иванов: Специалисты "Россети Северный Кавказ" уделяют особое внимание обеспечению электроэнергией курортных и туристических учреждений. Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

Специалисты "Россети Северный Кавказ" в зоне ответственности филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" приступили к подготовке энергообъектов на популярных курортах Архыза, Домбая и Теберды. Внеплановые работы проведены на центральном распределительном пункте "Домбай" в одноименном горнолыжном поселке.

- Этот объект является единственным источником электроснабжения курорта, где ежегодно отдыхают до полумиллиона туристов и работает около 70 отелей и баз отдыха. В питающем центре энергетики заменили два трансформатора для собственных нужд, которые обеспечивают работу релейных защит, систем пожаротушения, средств оперативной связи и телемеханики. Выход из строя этого оборудования может привести к полному погашению подстанции и стать причиной развития серьезного технологического нарушения в сетях, - пояснил генеральный директор предприятия "Россети Северный Кавказ".

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Надежное энергоснабжение курортных объектов на территории Дагестана готовы обеспечить сотрудники Дагестанской сетевой компании. От ее сетей электроэнергией снабжаются три санатория, пансионат и база отдыха. Все они обеспечены также резервными источниками энергоснабжения.

В филиале "Россети Северный Кавказ" - "Каббалкэнерго" запланирован ремонт восьми трансформаторных подстанций, более 20 километров сетей воздушных линий для надежного энергоснабжения курортной зоны Приэльбрусья.

- В нынешнем году, вероятнее всего, туристический поток на курорты Северного Кавказа увеличится. Энергообъекты нашей компании готовы справиться с возрастающей нагрузкой, для этого приняты все необходимые мероприятия. Персонал, задействованный в настоящее время в технических работах на этих объектах, полностью обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты, - подчеркнул генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

Кстати

На ремонт - 50 миллионов

Специалисты предприятия "Россети Северный Кавказ" с начала 2020 года уже отремонтировали оборудование на 524 подстанциях в регионах Северо-Кавказского федерального округа. На проведенный комплекс работ компания направила свыше 50 миллионов рублей. В первую очередь это связано с подготовкой энергообъектов к предстоящему осенне-зимнему периоду, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение потребителей макрорегиона в сезон пиковых нагрузок.

"Несмотря на режимные эпидемиологические ограничения, все ремонтные работы на высоковольтных подстанциях реализуются в срок. Наши специалисты с максимальной ответственностью подходят к выполнению профессиональных обязательств, поскольку в полной мере осознают - от их работы зависит стабильное энергоснабжение жителей региона", - отметил исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора - главного инженера компании "Россети Северный Кавказ" Виктор Абаимов.

Виталий Иванов: Специалисты "Россети Северный Кавказ" уделяют особое внимание обеспечению электроэнергией курортных и туристических учреждений.

Надзор

"Тепловизор" все видит

В компании "Россети Северный Кавказ" необычным способом обследуют оборудование на подстанциях и высоковольтные линии электропередачи - с помощью тепловизоров. Такие приборы показывают, в каких узлах и деталях повышена температура. Это говорит о том, что в таком месте высока вероятность поломки и специалистам следует уделить этому особое внимание. "Тепловизионное обследование - один из современных методов диагностики энергооборудования, который позволяет на ранней стадии выявлять скрытые дефекты в его работе. Проверку электрооборудования специалисты компании проводят, не обесточивая линии и подстанции, что позволяет не приостанавливать энергоснабжение потребителей на время проведения работ", - рассказали в компании.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика СКФО

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