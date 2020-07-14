На Ставрополье при взрыве газа пострадали три человека

В частном жилом доме в Изобильненском городском округе Ставропольского края во вторник днем произошел взрыв газа. Как сообщили в администрации городского округа, три человека пострадали.

- Трое взрослых пострадали в результате хлопка газо-воздушной смеси на территории частного домовладения. Они доставлены в больницу, - отметили в администрации.

В пресс-службе ГУ МЧС региона уточнили, что инцидент произошел около 14:40 на улице Ленина в Изобильном. "Было установлено, что произошло возгорание в частном доме на площади 1 квадратный метр", - подчеркнули в пресс-службе чрезвычайного ведомства. На место для ликвидации последствий отправили 17 человек и 7 единиц техники.