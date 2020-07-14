На Северном Кавказе власти постепенно снимают ограничения для турбизнеса. В ряде регионов открылись отели, гостиницы, а также кафе и прочие заведения общепита. Корреспондент "РГ" выяснил, как сейчас организован отдых в СКФО.

В Чечне, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии туристы уже могут официально забронировать номера. А на курорте "Эльбрус" с 10 июля начали функционировать канатные дороги, рестораны и кафе. Однако туристов убедительно просят, несмотря на ослабление мер, соблюдать все требования Роспотребнадзора: сохранять дистанцию в общественных местах, следить за чистотой рук и, конечно, при наличии симптомов ОРЗ оставаться дома.

В Сети можно встретить объявления о готовящихся турах в Приэльбрусье. Однако, как рассказал гид Виктор Ершов, который водит альпинистов на высочайший пик Европы, покоряли гору и во время ограничений:

- С юга Эльбруса, где находится горнолыжный курорт, в этом году было мало восхождений. Не работала канатная дорога, приюты и гостиницы. Там все всегда держалось на развитой инфраструктуре. Когда местные власти закрыли объекты из-за коронавируса, альпинисты, которые все же решились на восхождение, перебрались на северную сторону.

По его словам, те немногие приюты, которые здесь есть, тоже не работали. Но альпинисты жили в палатках, это не было запрещено. Не устанавливали на дорогах, ведущих в этом направлении, и правоохранительных постов, где бы разворачивали туристов обратно. Хотя в Терскол, а также в Архыз и Домбай отдыхающие попасть не могли. Пропускали только местных жителей на автомобилях с региональными номерами.

Житель Ставрополя Дмитрий Шевелев, который свободное время проводит в путешествиях по Северному Кавказу, рассказывает, что пандемия заставила по-другому взглянуть на организацию отдыха в СКФО. Если раньше он с друзьями отправлялся преимущественно в проверенные места, то теперь они обратили внимание на не столь растиражированные локации.

- Мы всегда любили Архыз, Домбай и Теберду. Места там действительно красивые, хоть и много туристов. Весной, конечно, пришлось отказаться от поездок, - рассказывает Шевелев. - Потом выяснилось, что привычные места закрыты. Стали искать, куда еще можно отправиться. Выяснилось, что есть масса других интересных направлений. Так открыли для себя, к примеру, Махарское ущелье и долину реки Худес.

Хотя отдых там не столь комфортабельный. Инфраструктуру здесь почти не развивали, так как эти места не пользовались такой популярностью, как горнолыжные курорты. Но зато есть возможность полюбоваться на природу, нетронутую цивилизацией. К слову, таким еще 20 лет назад был Архыз.

С этим согласен и руководитель компании, которая занимается турами выходного дня, Александр Дзагоев. Ограничения заставили пересмотреть географию поездок.

- У нас было несколько месяцев, чтобы проанализировать ситуацию. Понятно, что власти закрыли те места, где традиционно собирались тысячи туристов. Но Северный Кавказ таков, что здесь у каждого ущелья многовековая история, - считает Дзагоев. - Просто где-то создана инфраструктура, а где-то еще нет. Поэтому мы переориентировали свои туры. Число отдыхающих сократилось, что было ожидаемо. Но количество хороших отзывов выросло. Удивления и восторга от новых мест больше. Многие из наших клиентов побывали там в первый раз.

Мнение

Никита Пешков, блогер и путешественник из Ставрополя:

- Я всегда предпочитаю уезжать максимально далеко от дома, но пандемия сильно меня ограничила. В итоге выяснилось, что и рядом с городом можно замечательно провести время. Так что дело исключительно в степени популяризации того или иного места.