Силач из Ставрополя попал в книгу рекордов Гиннесса

Житель Ставрополья Антон Шиловский сумел попасть в книгу рекордов Гиннесса и книгу рекордов России, установив мировой рекорд в становой тяге. Как сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя, горожанин за одну минуту сумел 55 раз поднять штангу весом ровно в 100 килограммов.

"Пришло письмо от книги рекордов Гиннесса, в котором говорится, что я перебил рекорд по становой тяге и установил новый. Теперь он официально принадлежит мне. Хочу поблагодарить всех, кто мне помогал в тот день, это наше общее достижение", - написал Антон Шиловский в своем аккаунте в Instagram.

Рекорд был установлен 2 февраля 2020 года и в рамках регламента шло его длительное рассмотрение. В начале апреля достижение зафиксировали в книге рекордов России, а 9 июля пришло и подтверждение от оргкомитета книги мировых рекордов.

Интересно, что помимо занятий спортом Шиловский работает воспитателем в Ставропольской гимназии №2 4 имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова.